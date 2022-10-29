Ünlü rap sanatçısı Ceza, Torosları coşturdu

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, cumhuriyetin 99. yılı kutlamaları çerçevesinde ünlü rap sanatçısı Ceza’yı Mersinlilerle buluşturdu. Binlerce kişinin akın ettiği konserde unutulmaz bir gece yaşandı.

Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konserde Ceza, sevilen şarkılarını Mersinliler için söylerken, gençler ve vatandaşlar da sanatçının tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Alkışlarla sahneye davet edilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm hemşehrilerinin Cumhuriyet Bayramını kutladı. “Cumhuriyetimizin 99. yılını coşkuyla ve gururla kutluyoruz” diyen Yılmaz, gençleri çok sevdiğini ifade ederek, “Aynı şehri paylaştığımız, aynı göğe baktığımız ve bugün bu meydanı hep beraber doldurduğumuz, benim gençliğim ve geleceğimiz olduğunuz için sizleri çok seviyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bundan tam 100 yıl önce İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar arkalarında Amerika ile ülkemizi işgal ettiler. Benim dedelerim, sizlerin dedeleri Anadolu’nun her yerinde vatan savunması yaptılar. Ve bu zaferin üzerine Cumhuriyetimizi kurduk” dedi.

“Bugün yine aynı şey olsa biz de dedelerimiz gibi aynı bilinçle, aynı heyecanla vatan savunması yapar mıyız?” diyerek alandaki tüm gençlere ve vatandaşlara seslenen Başkan Yılmaz, tüm katılımcıların “Evet” cevabı karşısında mutlu olduklarını kaydederek; “Yaparız çünkü biz birlikte Türkiye’yiz. Farklılıklarımız olabilir. Farklı memleketlerden olabiliriz. Farklı inanabilir ve farklı yaşayabiliriz. Ancak güçlü Türkiye’de yaşama, bir ve beraber olma irademiz var. Hep birlikte Türkiye’yiz diyen herkes benim özbeöz kardeşimdir” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran binlerce vatandaş ile birlikte Mersin’den, Toroslar’dan tüm dünyaya; “Hep birlikte Türkiye’yiz” diye seslenerek, birlik ve beraberliğin en güzel mesajını da verdi.

Yılmaz’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Ceza, söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla geceye renk kattı.

Milli duygular doruğa çıktı

Cumhuriyetin 99. yıl coşkusunun doruklara çıktığı Toroslar’da, İzmir Marşını elinde Türk bayrağı ile 7’den 70’e herkesle birlikte söyleyen Başkan Yılmaz, bu coşkuya ortak olan hemşehrilerine teşekkür etti. Başkan Yılmaz, Toroslar’a, Mersinlilere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşatan ünlü rap sanatçısı Ceza’ya da teşekkür ederek, çiçek ve plaket takdim etti. Ünlü sanatçı Ceza da kendilerini Mersin’de hayranlarıyla buluşturan Başkan Yılmaz’a teşekkürlerini ileterek, konseri büyük bir coşkuyla tamamladıklarını söyledi.

"Dünya Bocce Şampiyonası’nda Milli Takımımızı hep birlikte destekleyelim"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, dünyada ilk kez Toroslar’da yapılacak olan Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Raffa) Şampiyonası ile Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonası’na tüm Mersinlileri davet etti. 1-5 Kasım 2022 tarihleri arasında Halkkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Bocce Salonu’nda gerçekleşecek şampiyonaya milli takımın güçlü bir şekilde hazır olduğunu kaydeden Yılmaz; “Milli takımımız, şampiyonada bayrağımızı dalgalandıracak. Hep birlikte destekleyelim. Şampiyonaya hepinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet konseri, havai fişek gösterileriyle son buldu.