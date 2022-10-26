Üniversite öğrencilerine öğretim desteği için başvurular başladı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS), üniversitelerin 4 yıllık bölümünü kazanan öğrencilere 2 bin 300 TL, 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere de bin 300 TL öğrenim desteği için başvurular bugün itibariyle başlıyor. Eğitim desteğinden faydalanmak isteyen Akdenizli üniversiteliler, 4 Kasım 2022 Cuma günü mesai bitimine dek müracaat edebilir.

Akdeniz Belediye Meclisi’nin 20 Ekim 2022 tarihli toplantısında, Meclis üyelerinin oybirliğiyle aldığı bir kararla, üniversiteyi kazanan öğrencilere ‘öğrenim desteği’ verilmesi kabul edilmişti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesindeki eğitim desteğinden, ’devlet üniversitelerinin 2 yıllık ön lisans veya 4 yıllık lisans programlarına yerleşenlerin yanı sıra, vakıf üniversiteleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yüzde 100 burslu okuma başarısı elde eden gençler’ yararlanabilecek. Ailesi, Akdeniz ilçesi sınırları içinde ikamet eden öğrencilerin faydalanabileceği öğrenim desteğine, bugün başlayan başvurular, 4 Kasım 2022 Cuma günü mesai bitimine dek devam edecek.

“Eğitimde fırsat eşitliğine önem veriyor, gençlerimizi destekliyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekti, önergenin oybirliği Meclis’ten geçmesi nedeniyle tüm üyelere teşekkür etti. Geçen yılki YKS sınavını kazanan öğrencilere de destek sağladıklarını hatırlatan Gültak, "Bu yıl destek miktarını daha da arttırdık ve üyelerimizin oybirliği ile Meclisimizden karar aldık. Amacımız, hem ailelerimizin omuzlarındaki yükü bir nebze hafifletmek, hem de hayatlarında çok önemli bir dönüm noktasına adım atan gençlerimize katkı sunmak. Bir yandan gençlerimize etüt merkezimizde ücretsiz üniversite hazırlık kursu verirken, sınavı kazanan öğrencilerimize de bu desteği vermekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Üniversiteyi kazanıp geleceğe emin adımlarla ilerleyen gençlerimizi tebrik ediyorum. Önergeye katkı sunarak öğrencilerimize ödeneğin ulaşmasına vesile olan Meclis üyelerimize tekrar teşekkür ediyor; her koşulda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Akdeniz Belediyesinin sağladığı eğitim desteğine başvurmak isteyen gençlerin “üniversiteyi kazandıklarına dair öğrenci belgesini, nüfus cüzdanı fotokopisi ile ailesinin tarihçeli yerleşim yeri belgesini’ belediye hizmet binasında hizmet veren beyaz masaya 4 Kasım 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim etmesi gerekiyor. Dileyen öğrenciler, belediyenin 0324-3366583 ve 05527690802 nolu telefonları ile WhatsApp destek hattı 05527688888 numarası üzerinden de bilgi alabilir.