Üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda, üniversiteye kayıt yaptıran lisans öğrencilerine bin 600 TL, önlisans öğrencilerine 500 TL eğitim yardımı yapılmasına ilişkin tüm komisyonların ortak raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toroslar Belediye Kasım ayı Meclis Toplantısını Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Açılış yoklamasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Belediye, Türkiye’de yerleşik devlet üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilere üniversiteye kayıt yaptırdığı tarih itibariyle bin 600 TL, yine aynı koşulları sağlamak şartıyla 2 yıllık bölümleri kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilere 500 TL burs verecek. Ailesi Toroslar’da ikamet eden ve burs başvurusu koşullarını sağlayan öğrenciler, ilk yıl için ve bir defaya mahsus olmak üzere Toroslar Belediyesi’nin karşılıksız eğitim yardımından faydalanabilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, eğitim yardımını oy birliği ile komisyonlardan geçiren tüm meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yılmaz, "Eğitim, önceliğimiz. Bu süreçte bu konuyu öneren, komisyonlarda katkı sağlayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim. Eğitim yardımımız, Toroslarımıza, Mersinimize, gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Yılmaz, eğitim yardımı ile ilgili başvuru şartlarının en yakın zamanda belediyenin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacağının bilgisini de verdi.

Konuşmasında birlik ve beraberliğe de vurgu yapan Yılmaz, "Canı gönülden aldığımız tüm kararlar bizim için kıymetli. Farklı bakış açıları olacak. Bu da hem kaliteyi getirir hem de daha iyisini bulma güdüsüyle hareket etme gücü verir” şeklinde konuştu.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda söz alan Belediye Meclis üyeleri de sosyal ve sportif projelerle gençlerin ve vatandaşların yanında olan Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

“Yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz”

Yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirten Yılmaz, hayata geçirdikleri çalışmalara değindi. Yılmaz, "Bu süreç içerisinde Strazburg’da düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurul Toplantısına katıldık. Cumhuriyetimizin 98.’inci yıl dönümü kapsamında gençlik kampı gerçekleştirdik. Kampta, gençlerimizin ilgi ve ihtiyaç duyduğu atölyeler vardı. Toroslarımızın doruklarından Türkiye, devletimiz, vatanımız ve bayrağımız dedik. Gençlerimizle güzel bir kamp geçirdik. Sevilen sanatçı Buray’ı on binlerle buluşturduk. Konserimiz, çevre il ve ilçelerimizden de yoğun ilgi gördü. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Kuvayi Milliye Ruhu dedik. Cumhuriyet, hepimizin. Amacımız, gençlerimize milli değerlerimizi yansıtmak. Ülkemizin dört bir yanından gelen sporcularımızın katıldığı Toroslar Extreme Enduro Motofest Yarışlarımızı düzenledik. Şu anda gururla söylüyorum. Türkiye’nin en uzun ve en nitelikli enduro pistine sahibiz. Buna katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çevik Belediyecilik diyoruz. Bu bir slogan değil. Dünya hızla dönüyor ve gelişmeler hızlı oluyor. Bu gelişmelere en hızlı adapte olmak ve hızlı algılamak bizim görevimiz. Çağ bunu gerektiriyor. Bu da vatandaşımıza, hizmetlerimize yansıyor ve hızımızı daha da artırıyor. Gönül Bağı çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Engelli bireylerimizin, büyüklerimizin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her an yanlarındayız. Alt ve üst yapı çalışmalarımızla da ilçemize değer katıyoruz. 67 bin ton asfalt, 425 bin metrekare parke çalışması yaptık. Belediye yeni hizmet binası çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı tamamladığımızda 2022 yılının ilk çeyreğinde yeni belediye binamızı açacağız. Hizmet kalitemiz daha da genişleyecek” şeklinde konuştu.

“Sporun her alanında varız"

“Ülkemizin, Mersinimizin ve Toroslarımızın sporun her alanında adından söz ettirmesi ve başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz” diyen Yılmaz, "2019 yılında Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Bocce Kupası’na ev sahipliği yaptık. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun 5. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyesi seçildim. Federasyon Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederim. Toroslar Belediyesi olarak uluslararası organizasyonlarda bulunmak bizim için çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde de bocce ile ilgili uluslararası etkinliklerimize devam edeceğiz. Uluslararası Bocce Raffa Turnuvası’nda milli takımı temsilen çift kadınlarda şampiyon olan bocce sporcumuz Umay Kutlay’ı da tebrik ediyorum. İlçemizden böyle başarılı gençlerimizin çıkması bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

“En önemli ortak paydamız, ortak faydamız ve ortak geleceğimiz” diyen Yılmaz, "Ben çocuklarımızın güçlü, refah seviyesi yüksek, güvenlik içerisinde, eğitimin ve teknolojinin imkanlarından en iyi şekilde faydalandığı bir ülkede yaşamasını istiyorum. Bunu hedef olarak görmek ortak geleceğimiz, ortak faydamız noktasında birleşmemiz için yeterli. Yeter ki ayrışacağımız konuları değil, birleşeceğimiz konuları ön plana çıkaralım. Bunun er geç ülkemizde, bölgemizde, Asya’da, Afrika’da, Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Kafkasya’da gerçekleşeceğine canı gönülden inanıyorum. Bin yıldır bu topraklarda aktif olan, yöneten ve medeniyet götüren bir toplum olarak da bunun önderinin Türkiye olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Toplantı, dilek ve temenniler ile son buldu.