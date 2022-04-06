banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
RTÜK'ten Halk TV, KRT ve TELE 1’e para cezası!
RTÜK'ten Halk TV, KRT ve TELE 1’e para cezası!
İstavrit bollaştı fiyatı yarı yarıya düştü
İstavrit bollaştı fiyatı yarı yarıya düştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel’de
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Brüksel’de
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı
Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı

Üniversite adayları Büyükşehir Belediyesinin Bilgi Yarışmasında ter döktü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Bilgi Yarışmasını Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de izleyerek, gençlerin heyecanına ortak oldu. Kura çekimi ile masaları belirleyen Başkan Seçer, zili çalarak Bilgi Yarışmasını başlattı. 27 yarışmacının katıldığı Bilgi Yarışmasının birincisi Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi takımı oldu.

MERSİN 06.04.2022, 18:29
Üniversite adayları Büyükşehir Belediyesinin Bilgi Yarışmasında ter döktü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Bilgi Yarışmasını Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de izleyerek, gençlerin heyecanına ortak oldu. Kura çekimi ile masaları belirleyen Başkan Seçer, zili çalarak Bilgi Yarışmasını başlattı. 27 yarışmacının katıldığı Bilgi Yarışmasının birincisi Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi takımı oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Bilgi Yarışmasına katıldı. Başkan Seçer, önce kura çekimi ile masaları belirledi, ardından zili çalarak yarışmayı başlattı. Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Bilgi Yarışmasını, 700 öğrencinin yanı sıra meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları ve öğretmenler de izledi.

“Sizler bizlere enerji veriyorsunuz”

Başkan Seçer, konuşmasına başlamadan önce salonun enerjisinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, “Sizler bizlere enerji veriyorsunuz. Aslında bir anlamda bizi hayata motive ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyoruz” dedi.

Yarının umudunun gençler olduğunu vurgulayan Seçer, “Geleceğimizin umudu gençler. Bu retorikte insanın kulağına hoş gelebilir ama gerçek böyle” diye konuştu.

Geçmişlerini bilmeyenlerin geleceklerini belirleyemeyeceklerini söyleyen Seçer, geçmişin yarınlara yürünen yolda bir el feneri görevi gördüğün ifade etti. Seçer, milli değerler içerisinde en büyük değerin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayarak, “O’nun izinden de gitmeye devam edeceğiz. ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’ Yeni Türkçesi ; ‘Hayatta en önemli önder, yol gösterici bilimdir, ilimdir, irfandır, akıldır, düşüncedir, zekâdır. Bunu kullanmaktır. Onun için Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bizim size sağladığımız imkan sizin hakkınız”

Ülkenin eğitim sistemini makro anlamda düzenleyen kurumun Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu anımsatan Başkan Seçer, “Bu demek değildir ki, yerel yönetimlerin yetkileri, sorumlulukları, imkanları, bütçeleri eğitime katkı vermesin, değer vermesin ya da ülkede eğitim yokmuş gibi var saysın ya da bunun gerekli olmadığını düşünsün. Belediye başkanlığı, ağaç budamaktan, yol yapmaktan, beton yapmaktan ibaret değil. Rantın peşinden koşmak hiç değil. Bütün hizmetlerini yapar belediye başkanı ama sosyal belediyecilik yapmak durumundadır” dedi.

Gelir dağılımında adaletsizliği ortadan kaldırmanın en önemli ve değerli yolunun da sosyal devlet olmak olduğunu belirten Seçer, şöyle devam etti: “Bizim size sağladığımız imkan sizin hakkınız. Annenizin, babanızın, yaktığınız elektriğin, mazota ödediğiniz ÖTV’den kesilen vergilerle bizlerin aracılığıyla sizlere aktarılan bir haktır. Bir lütuf değil bu yapılanlar. 13 noktadaki Mersin Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri bir lütuf değil. Bu sizin hakkınız. Biz ne dedik? Eğitimde fırsat eşitliği yapmak zorundayız. Onun için bunu yapıyoruz. Üniversiteye hazırlanıyorsa gençler, milyonlarca insan bu yarış içerisindeyse, ailesinin ekonomik durumundan dolayı hazırlık etüt merkezlerine gitme imkanı bulan öğrenciler var ama çocuklarına bu imkanı sağlayamayan ailelere de biz devlet olarak bu imkanı sağlamak zorundayız. Yaptığımız bundan ibarettir; helali hoş olsun. Ülkemizin geleceği sizlersiniz.”

“Türkiye’de örneği olmayacak dijital bir kütüphane yapıyoruz”

Mersin’in tarihi, kültürü ve yaşam biçimiyle medeniyetler kenti olduğunu söyleyen Seçer, “Sadece ülkemizde, bölgemizde değil, gelecekte dünyada parmakla gösterilecek kentlerin başında Mersin gelmektedir” dedi.

“Mersin’i bir üniversite, üniversiteli öğrenci kenti yapmak istiyoruz” diyen Seçer, Türkiye’nin dört bir tarafından öğrencilerin Mersin’i tercih etmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak çalıştıklarını söyledi. Seçer, öğrencilere yönelik okuma salonu hizmetlerinden de bahsederek, “Öğrencilerimiz gelsinler, orada derslerine çalışsınlar. Çaylarını, kahvelerini de içsinler, afiyet olsun. Tarsus’ta bir noktada açıldı; Ötüken Park. Bir nokta da Atatürk Parkında şu anda inşaatı devam ediyor. Kongre Merkezi civarında bir okuma salonumuz var. Marina bölgesinde yine bir okuma salonumuz var. Yine Kültür Parkta Galatasaray Meydanının olduğu bölgede 24 saat açık olacak olan dijital bir kütüphane yapıyoruz. Türkiye’de örneği olmayacak. Bunları sizler için yapıyoruz. Yeter ki ilim yapalım, irfan yapalım, başta ülkemizi, insanlığı geleceğe taşıyalım” diye konuştu.

“Gelecek akıldadır, bilimdedir, irfandadır. Bunu kendinize şiar edinin”

Eğitimin olduğu yerde kavganın olmayacağını kaydeden Seçer, gençlerden beklentisinin aklı ve bilimi ilke edinmeleri olduğunu söyledi. Seçer, “Eğitimin olduğu yerde kavga olmaz. Para her şey değildir. Para her şey olsaydı petrol zengini ülkelerde huzur olurdu, demokrasi olurdu. Gelecek akıldadır, bilimdedir, irfandadır. Sevgili evlatlarımız, bunu kendinize şiar edininiz. Bu ülke için, insanlık için öncelediğiniz ilim, irfan olsun. Sizden bir büyüğünüz olarak, belediye başkanı olarak istediğim budur. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da artarak devam edecek. Bugüne kadar ne yaptıysak; sizler için. Bundan sonra da sizler için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Ülkemi de insanlığı da ışıl ışıl gözleri olan bu aydınlık gençler kurtaracak”

Sınavın yaklaştığını söyleyen ve öğrencilerden sakin bir şekilde süreci tamamlamalarını isteyen Seçer, “Mutlaka çalışmak ama mutlaka sistemli, bilinçli çalışmak. O çok önemli. Bir de vücut kimyanızı dengede tutmak. Vücut kimyanız bozulursa emeğinizi de zayi edersiniz. Ben son derece rahatım, başım dik, kalbim de çok rahat, çünkü ben biliyorum; bunu gözlerinizden okuyorum; ülkemi de insanlığı da ışıl ışıl gözleri olan bu aydınlık gençler kurtaracak” dedi.

Yarışma çekişmeli geçti, kura çekiminden Merkez Şube çıktı

24 soruluk yarışmanın sonucunda 19 soruyu doğru yanıtlayan Merkez ve Tarsus şubeleri, yedek sorulara da aynı yanıtları vererek beraberliği sürdürdü. Meral Seçer’in kura çekimiyle sonuçlanan yarışmanın birincisi Merkez Şube olurken; Tarsus Şubesi ikinci, Gülnar Şubesi ise üçüncü oldu. Kura çekiminin zor bir görev olduğunu belirterek tüm yarışmacıları tebrik eden Meral Seçer, “Kendi ilçelerini temsil edecek yüreklilikle, özveriyle buraya geldiler” dedi.

Birinciliği kazanarak tablet ödülünü alan merkez şube öğrencilerine ödüllerini Meral Seçer verdi. Yarışmanın ikinci ve üçüncülerine de bluetooth kulaklık hediye edildi.

Merkez Şube yarışmacılarından Nisanur Demir, birincilik heyecanını “Çok heyecanlıydı. Çok eğlendik. Üstüne birinci de olunca daha güzel oldu. Tablet aldık. Bir de defter verdiler. Eğitim amaçlı kullanacağım, işime yarayacak” ifadeleriyle anlattı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
İmsak 05:04
Güneş 06:33
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:40
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
17°
açık