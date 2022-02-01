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Üniversite adayı öğrencilere ‘Motivasyon Etkinliği’

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen “Motivasyon Etkinlikleri”nin üçüncüsü Tarsus Kurs Merkezi öğrencileri için gerçekleştirildi. Etkinlikte, rehber öğretmen tarafından sunum gerçekleştirilirken, Büyükşehir Belediyesinin Kent Orkestrası da müzik ziyafeti sundu.

MERSİN 01.02.2022, 10:03
Üniversite adayı öğrencilere ‘Motivasyon Etkinliği’

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen “Motivasyon Etkinlikleri”nin üçüncüsü Tarsus Kurs Merkezi öğrencileri için gerçekleştirildi. Etkinlikte, rehber öğretmen tarafından sunum gerçekleştirilirken, Büyükşehir Belediyesinin Kent Orkestrası da müzik ziyafeti sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi öncülüğünde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen “Motivasyon Etkinlikleri” tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde başlatılan ve öğrenciler tarafından büyük beğeni toplayan etkinliklerin üçüncüsü Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Tarsus Kurs Merkezinden faydalanan öğrencilere yönelik olarak Belediye Nikah Salonunda gerçekleştirildi. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan etkinlikte, rehber öğretmen tarafından sunum gerçekleştirilirken, Büyükşehir Belediyesinin Kent Orkestrası da dinleti sundu. Programda, Kent Orkestrası tarafından seslendirilen hareketli şarkılara zaman zaman eşlik eden öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi. Ayrıca salon önünde mobil araç ile öğrencilere “1 Ekmek 1 Çorba” ikramı yapıldı.

“Başarıya giden yol” konulu sunum yapıldı

Öğrenciler, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi rehber öğretmenlerinden Canan Serin’in “Başarıya giden yol” konu başlıklı sunumunu ilgiyle dinledi. Rehber Öğretmen Serin, mücadele ruhunun asla kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizerek, ara tatil döneminin eksikliklerin kapatılması adına iyi bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

“Rehberlik hizmetlerimizi çok önemsiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, gerçekleştirilen etkinliklerden olumlu sonuçlar aldıklarını vurgulayarak, “Kurs Merkezlerimizdeki öğrencilerimize sadece sınavlara yönelik dersler vermiyoruz. Biz burada rehberlik hizmetlerimizi çok önemsiyoruz. MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezimizin öncülüğünde tüm kurs merkezlerimizdeki öğrencilerimize motivasyon etkinlikleri düzenliyoruz. Bunun birincisini Mersin merkezde öğrencilerimize düzenledik. İkincisini Anamur’da; Anamur ve Bozyazılı öğrencilerimize düzenledik. Üçüncüsünü de Tarsus’ta, Tarsus Kurs Merkezi öğrencilerimiz için düzenliyoruz. Bunu tüm kurs merkezlerimizdeki öğrencilerimiz için düzenleyeceğiz” dedi.

Karakuş, öğrencilerin kaygı ve streslerini azaltmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, motivasyon etkinliklerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

“Çok mutluyuz, arkadaşlarımızla bu tarz aktivitelere katılıyoruz”

Tarsus Kurs Merkezi öğrencilerinden Nurcan Kır da arkadaşlarıyla birlikte bu gibi etkinliklere katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesinin bizlere vermiş olduğu bu imkanlardan yararlanıyoruz. Aynı zamanda öğretmenlerimizin çok güzel verdikleri eğitimlerle beraber rehberlik uzmanlığı da alıyoruz. Çok mutluyuz, arkadaşlarımızla bu tarz aktivitelere katılıyoruz. Gayet güzel geçiyor, o yüzden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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