UNICEF ile belediyeler arası deneyim paylaşımı toplantısı yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, UNICEF ve Türkiye Belediyeler Birliği arası deneyim paylaşım toplantısına katıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk ve Çocuk Gelişim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık yer aldı. Toplantıda, çocuk odaklı bütçeleme ve strateji geliştirme çalışmaları, çocuk katılımı konusunda belediyelerin rol ve sorumlulukları, çocuk işçiliği ile mücadele ulusal program çerçevesinde belediyelere düşen rol ve sorumluluklar konuları da ele alındığı ifade edildi.

Belediyeler için hazırlanan ’Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri Uygulama Rehberi’nde UNICEF ve Türkiye Belediyeler Birliği ile sürdürülen yaklaşık 1,5 yıllık çalışma sonucunda, büyükşehirin Çocuk Gelişim Merkezleri Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi Uygulayıcısı olarak rehberde örnek uygulamalar arasında ilk üç belediye arasında yer aldığı kaydedildi.

Bu çerçevede düzenlenen lansmanda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, panel konuşmacısı olarak yer alarak, rehberde yer verilen ve yapılan uygulamalar ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.