Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan ve 7 yerli, 2 yurt dışından kukla gösterilerinin sahneleneceği ‘1.Uluslararası Tarsus Kukla Festivali’ 2 Aralık’ta başlıyor.

Tarsus sanat dolu bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tarsus 1.Uluslararası Kukla Festivali, Ayşe Lebriz Berkem Sahnesi’nde 2 Aralık Cuma günü kapılarını sanatseverlere açıyor. Tiyatronun temellerinden sayılan kukla tiyatrosunu 7’den 70’e tüm sanatseverlerle buluşturacak olan festivalde her yaşa hitap eden oyunlar yer alacak. Çocukların ve her yaştan vatandaşın kendinden bir şeyler bulacağı bu festivalde yer alan tüm gösteriler ücretsiz olacak. Kukla sanatının Türkiye’de daha fazla tanınmasını, yaygınlaşmasını ve gelişmesine katkı sağlanmasını hedefleyen Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, festivalde, kukla göstericileri tarafından çeşitli tekniklerle hazırlanan oyunları izleyiciyle buluşturacak. Türkiye’nin yanı sıra 2 ülkeden kukla göstericileri, 2-10 Aralık tarihlerinde kukla oyunlarını Tarsus’ta sanatseverler için sergileyecek.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2 Aralık’ta başlayacak festivale tüm vatandaşları davet etti.