’Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi’ yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ’Zero Build Summit’22-Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesine katıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir’in online olarak katıldığı zirvede, Büyükşehir Belediyesinin enerji verimliliğine verdiği önem ve bu doğrultuda hayata geçirdiği hizmetler anlatıldı.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde, hem yoğun ve bilinçsiz enerji kullanımına dikkat çekmek hem de Avrupa Birliği’nde geçen yıl zorunlu hale getirilen ’Sıfır Enerji Binalar’a dönüşümün Türkiye gündeminde yer bulması amacıyla düzenlenen zirvede, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, “2053’e kadar karbon nötr şehirler kurmanın yolları’ oturumuna katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Mutlu Gürler’in moderatörlüğünde düzenlenen oturumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Meteorolojist ve İklim Bilimci, Metosfer Dr. Levent Yalçın da yer aldı. Şehirlerin karbonsuzlaştırılması konusunun masaya yatırıldığı oturumda, yerel yönetimlerin iklim değişikliği ve sıfır enerji politikaları ile yerel yönetimlere düşen sorumluluklar üzerine konuşuldu.

“Atıklardan enerji üreterek faydaya dönüşmesini sağlıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin karbon nötr şehir olma yolundaki çalışmalarını anlatan Halisdemir, Mersin’in iklim değişikliğinden en çok etkilenen şehirlerden biri olduğunu belirtirken, bununla ilgili alınabilecek önlemler için İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünü kurduklarını söyledi. Halisdemir, “Mersin İli Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporu çalışmamızda ortaya çıkan analiz verilerinde en çok sera gazı emisyonunun sabit enerji sektöründen kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Ardından ulaşım, EPÜK, tarım ve atık alanları geliyor” dedi.

Kent genelinde bulunan katı atık tesislerinde enerji ürettiklerine vurgu yapan Halisdemir, “Kurduğumuz aktarma istasyonları ile beldelerde üretilen atıkları toplayarak taşıyoruz. İlçe belediyelerinin en büyük gider kalemlerinden biri atık toplama ve taşımadır. Biz bunların lojistiğini tırlarla sağlayarak büyük oranda karbon emisyonunda azalma sağlıyoruz. Tabi bunun yanında gürültü ve görüntü kirliliği, yakıt, iş gücü, zamandan tasarruf gibi birçok fayda da ortaya çıkıyor. 24 adet atık su arıtma tesisimiz var, arıtma çamurundan da enerji elde ediyoruz. Bu yolla bin 258 hanenin 1 yıllık enerji tüketimine eş değer elektrik enerjisi üretiliyor. Böylece atık bir maddenin faydaya dönüşmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’de bir ilk olacak İklim ve Çevre Bilim Merkezini kuruyoruz”

Halisdemir, Mersin’in güneşli gün sayısının fazla olduğunu ve bu doğrultuda güneş panellerinin artırılmasına yönelik çalışmalara odaklandıklarını bilgisini vererek, “Ayrıca güneş enerjisi ile gıda kurutma tesisi kurduk. Bu tesis ile Mersin’de üretilen ürünlerin tanıtılmasını sağlıyor, dezavantajlı kadınlara iş imkanı sunarken temiz enerjinin kullanımını da yaygınlaştırıyoruz. Çevreci akıllı duraklarımızda güneş panelleri bulunmakta ve her geçen gün bunu yaygınlaştırıyoruz. Türkiye’de bir ilk olacak İklim ve Çevre Bilim Merkezimiz iklim ve çevre üzerine çalışmaların yapılacağı, bilimsel faaliyetlerinin yürütüleceği bir proje olacak” ifadelerine yer verdi.