Toros Üniversitesi ve Akdeniz Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi.

Uluslararası Sanat Çalıştayının kapanış töreni, Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Konferans Salonunda yapıldı. Törene, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın küratörlüğünü yapan Prof. Dr. Uğurcan Akyüz, törenin açılışında yaptığı konuşmada, “Gayet verimli, keyifli ve amacına uygun bir çalıştay oldu. Üniversitemizin akademik personelinin yanı sıra birçok öğrenci de bizle birlikte resimler yaptı. Bu zaten çalıştayın amaçlarından biriydi. Öğrenci, hoca ve usta birlikte nasıl sanat yapabiliyor, bunu çalıştayımızda göstermiş olduk. Katılımcılarla birlikte farklı boyutta ve teknikte resimler yaptık. Resimler önümüzdeki haftadan itibaren bir hafta süreyle sergilenecek. Toros Üniversitesi çatısı altında ve Akdeniz Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bu eserlerimizi, ümidimiz odur ki, inşallah müzeyle taçlandırırız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Arıöz de çalıştayda somut ürünler ortaya çıktığını belirterek, “Bundan sonra bunu gelenek haline getirip müzemizi açmayı hedefliyoruz. Çok kısa sürede bu çalıştayı planladığımız için belki çok fazla kişiye ulaşamadık. Bundan sonrakilerde daha önceden planlayarak yaptığımızda daha iyi sonuçlar alacağımıza eminim. Taşın altına elini gönüllü olarak koyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kim Yoong hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizim yaptığımız her şeye hiç laf söz etmeden ortak oldu. Bizim için çok kıymetli bir hocamız” diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ise “Toros Üniversitesine çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sanatsal faaliyetlerde veya diğer konularda bir belediye başkanı olarak gücüm yettiği kadar her şeye yardım etmeye hazırım. Bir şeylere başlamak önemli; bir şeylere başladık devamı gelir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara ve Başkan Gültak’a plaket ve katılım belgesi takdim edildi.

Çalıştayda yapılan resimler bir hafta boyunca 45 Evler Kampüsü bahçesinde sergilenecek.