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Ülke genelinin aksine Mersin yazı yaşamaya devam ediyor
Ülke genelinde sonbaharın gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları oldukça düşerken, sıcak havaların etkisini sürdürdüğü Mersin’de adeta yaz devam ediyor.
MERSİN 06.11.2021, 13:43
Ülke genelinde sonbaharın gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları oldukça düşerken, sıcak havaların etkisini sürdürdüğü Mersin’de adeta yaz devam ediyor.
Yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte gelen sonbahar mevsimi ile ülke genelinde termometreler hissedilir biçimde düştü. Yüksek rakımlı bölgelere kar yağışlarının olduğu aylarda Mersin adeta yazı yaşamaya devam ediyor. Sıcaklıkların kent genelinde ortalama 25 derece seyrettiği cumartesi gününde vatandaşlar sahil kenarlarında soluğu aldı. İnsanların bazıları yanlarında getirdikleri sandalyelere oturarak manzarayı izlediği, kiminin ise yürüyüş yaparak güzel havayı değerlendirdikleri gözlendi.