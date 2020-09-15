Üç yıldır tadilat bekleyen Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi, yeniden hizmete açılacak
TARSUS BELEDİYESİ, 3 YILDIR TADİLAT BEKLEYEN 75. YIL KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI. TARSUS BELEDİYE BAŞKANI HALUK BOZDOĞAN, MERSİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ EMRE DURU İLE KÜLTÜR MERKEZİNİN TAHSİSİNE İLİŞKİN PROTOKOL DETAYLARINI GÖRÜŞTÜ.
MERSİN (İHA) – Mersin’in Tarsus Belediyesi, 3 yıldır tadilat bekleyen 75. Yıl Kültür Merkezi için çalışmalara başladı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ile kültür merkezinin tahsisine ilişkin protokol detaylarını görüştü.
Tarsus Belediyesi, kentin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerine ev sahipliğini yapan 75. Yıl Kültür Merkezinin kapılarını yeniden hizmete açması için harekete geçti. Belediye Başkanı Bozdoğan, geçen haftalarda 75. Yıl Kütür Merkezinin tahsisi için Ankara’ya giderek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile bir araya geldi. Ankara’dan mutlu dönün Başkan Bozdoğan, 3 yıldır tadilat bekleyen kültür merkezinin yeniden sanatseverlerle buluşacağını bildirdi.
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru’yu da makamında ziyaret eden Başkan Bozdoğan ve beraberindeki heyet, 75. Yıl Kültür Merkezinin tahsisine ilişkin protokol detaylarını görüştü. Tarsus’un edebiyatın, sanatın ve kültürel yaşamın örnek kentlerinden birisi olma yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bozdoğan, Tarsus nabzının kültür ve sanatla atacağını söyledi.
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