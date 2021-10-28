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Üç Ocak Ortaokulunun öğrencileri keyif dolu bir gün yaşadı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine gelen ‘Gezen Sinema Tırı’, Üç Ocak Ortaokulu öğrencileri ile buluştu. Müzik dinletisiyle başlayan renkli ve eğlenceli etkinlikte, okulun öğrencisi yüzlerce çocuk, beyaz perdede film izleme keyfini yaşadı.

MERSİN 28.10.2021, 15:46
Üç Ocak Ortaokulunun öğrencileri keyif dolu bir gün yaşadı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine gelen ‘Gezen Sinema Tırı’, Üç Ocak Ortaokulu öğrencileri ile buluştu. Müzik dinletisiyle başlayan renkli ve eğlenceli etkinlikte, okulun öğrencisi yüzlerce çocuk, beyaz perdede film izleme keyfini yaşadı.

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığının “Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi” kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan Gezen Sinema Tırı, Akdeniz Kaymakamlığı himayesinde ve Akdeniz Belediyesi ev sahipliğinde halkla buluşmaya devam ediyor. Dün İhsaniye (Melemez) Mahallesi sakinleri için gerçekleşen film gösteriminin ardından Gezen Sinema Tırının bu seferki durağı Üç Ocak Ortaokulu oldu. Etkinliğe, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, öğretmenler, bürokratlar, Üç Ocak Mahallesi Muhtarı Mehmet Gündoğdu ile okulun öğrencileri katıldı.

“Akdeniz’de ilklere imza atıyoruz”

Etkinlikte konuşan Başkan Gültak, “Pandemi sürecinde bazı şeylere ara vermek zorunda kaldık fakat artık atlatıyoruz. Bu nedenle kültürel ve sanatsal etkinliklerimize yeniden hız verdik” dedi.

Etkinliklerin, 31 Ekim Pazar gününe dek süreceğini kaydederek projeyi başlatan bakanlıklara teşekkür eden Gültak, “Seçim zamanı annelerimizin benden talepleri oldu. Bunlardan biri de sinema idi. Ben de ‘seçilirsem sinemayı ayağınıza getireceğim’ dedim. Seçildiğimiz yılın ilk yazında bunu başlattık ve sinemayı mahallelere götürdük. İlkini büyük bir kalabalıkla Cumhuriyet Meydanında, Müslüm Baba filmi ile gerçekleştirdik. Etkinliklerimize bu yaz da devam ettik. Birçok mahallemizde ailelerimizi sinema ile buluşturduk” diye konuştu.

Yine görevdeki ilk sene okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kurduklarını belirten Gültak, ülke gündemine düşen proje sayesinde 5 bin çocuğu havuzla buluşturup yüzme öğrettiklerini kaydetti.

“Cumhuriyetimizin 98’inci yaşı kutlu olsun”

Cumhuriyetin 98’inci yaşını da kutladığı konuşmasında Gültak, “Biz büyük bir cumhuriyetiz. Allah’ın izniyle 2 sene sonra cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağız. Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Akdeniz’de sanat, cadde ve sokaklara taşıyor”

Akdeniz Kaymakamı Pamuk ise Akdeniz ilçesinde çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşandığının altını çizdi. Kaymakam Pamuk, “Akdeniz’de sadece yol, kaldırım, park, bahçenin ötesinde, kültürel ve sanatsal anlamda da büyük bir dönüşüm gerçekleşiyor. Akdeniz’de sanat, kapalı mekanlardan çıkarak cadde ve sokaklara taşıyor. Birkaç hafta önce Karaduvar’da Balkı Festivali düzenlendi. Okullarımızda da yoğun kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleşiyor. Artık insanlarımızın, öğrencilerimizin sanatla buluşması kolaylaştı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Pamuk ve Başkan Gültak, öğrencilerle birlikte Gezen Sinema Tırına girip film izlediler. Etkinlikte çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu da ikram edildi.

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