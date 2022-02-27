’Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi’nin ilk dönemi tamamlandı

Farklı bölgelerde yaşayan Türklerin kültürel anlamda aynılıklarının ve benzerliklerinin farkına varmasını sağlayarak, dijital bir vatandaşlık bilinci oluşturmak ve bu yolla Türk dünyasının geleceğinin tasavvurunda ortak paydada hareket etme kapasitelerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan, ’Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi’ ilk dönemini tamamladı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi koordinasyonunda ve Türk dünyasının farklı bölgelerinden 90 üniversitenin iş birliği ve 150’den fazla bilim insanın katılımı ile gerçekleştirilen proje, 3 bin 500 üniversite öğrencisinin katılımı ile Türk dünyasının gönüllülük esasına dayalı en büyük projeleri arasında yer aldı.

“Dünya üzerinde Adriyatik’ten Çin Seddine sadece tek bir dil konuşarak gidebilir siniz, o dil Türkçe’dir” diyen rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun görüşünden ilham alınarak hazırlanan afiş de dikkatleri üzerine topladı. Aynılıklar ve benzerlikler temalı projede öğrenciler Türk tarihinden, coğrafyasına, Türk dünyasının geleceğinin tasavvuruna kadar birçok konuda eğitimler aldı. Türk topluluklarının tarihsel süreçten günümüze aynılıkları ve benzerliklerine ilişkin kültürel kodları edindi.

Zoom ve YouTube üzerinden gerçekleştirilen 14 haftalık ders programının yanı sıra 4 büyük söyleşiye katılan ve bu eğitimlerin sonunda Türk dünyası ile ilgili proje önerisi sunan gençler arasından başarılı bulunanlara ’bilim kampı’ ödülü verildi. Kırgızistan Bişkek’te yapılacak olan bilim kampında gençler kültürel kodların yanı sıra, 21. yüzyıl becerileri konusunda da eğitimler alacaklar.

Proje Genel Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Bay, Teknofest gibi Türk dünyasının sosyo-kültürel alanlarda projelerin ortaya çıkarılacağı ’SOSYOFEST’ gibi büyük bir toyun hazırlıklarına da başladıklarını belirtti.

Yeni dönem başvuruları başladı

Projenin ikinci döneminin Amasya Üniversitesi tarafından sürdürüleceği belirtildi. İkinci dönemde ’Adriyatik’ten Çin Seddine kendinizi keşfetmeye hazır mısınız?’ sloganıyla duyuruya çıkıldı. Bu dönemde gençlerin hem kendi içlerinde hem de kültürel kod anlamında kendilerini keşfetmelerine yönelik süreçler planlandığı ve bu dönem sadece Türk gençler değil, Türk kültürüne ilgi duyan gençlerin de eğitimlere katılabileceği belirtildi. Bu dönemde başarılı olan öğrencilerin de Macaristan’daki ’Gül Baba Bilim Kampı’na alınacakları duyuruldu.