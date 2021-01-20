banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı

TÜİOSB’de altyapı inşaatı başladı

Tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların kümeleneceği Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TÜİOSB) altyapı yatırımları için inşaat süreci başladı.

MERSİN 20.01.2021, 11:43
1
TÜİOSB’de altyapı inşaatı başladı

Tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların kümeleneceği Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TÜİOSB) altyapı yatırımları için inşaat süreci başladı.

Tarsus’un Kurbanlı mevkiinde yüzde 99,8’i hazine arazisi olan toplam 245 hektarlık alan üzerine kurulacak TÜİOSB’nin 180 hektarlık birinci etap yerleşkesinde yol ve arazi kazı dolgu işleri çalışmaları kurban kesilip, dualar edilerek başlatıldı. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, TÜİOSB Yönetim Kurulu Üyeleri ile bölgede yer alacak yatırımcıların katıldığı törende, Yol ve Arazi Kazı Dolgu İnşaat İşleri İhalesini kazanan firmanın yöneticisi Hikmet Kaya, 300 takvim gününde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

“Güçlü altyapıyı sağlam temeller üzerinde kuruyoruz”

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Balta, tarımsal ürünlere yüksek teknoloji ile katma değer kazandırıp, dünya pazarlarına ihraç edecek fabrikaların yer alacağı üretim üssünde güçlü altyapıyı sağlam temeller üzerinde inşa etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Balta, devlet desteklerinde 4’üncü bölge teşviklerinden faydalanacak olan TÜİOSB’de yol, köprü, menfez, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu ve atık su arıtma tesisi ile enerji yatırımlarının da ayrıntılı olarak planlandığını, öngörülen sürelerde inşaat işlerinin eksiksiz tamamlanacağını belirtti.

“7 milyon metreküp toprak hareketi olacak”

Çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Balta, “TÜİOSB’de ilk etapta 180 hektar alanda 70 sanayi parseli oluşturduk ve arazilerin büyük çoğunluğunu yatırımcılarımıza tahsis ettik. Bu çalışmaların hemen ardından ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlar için ihale süreçlerini başlattık. İlk önemli altyapı yatırımımız yol ve arazi kazı dolgu işleri çalışmaları oldu. 7 milyon metreküp toprak hareketinin olacağı bu inşaatımızı yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede tamamlamış olacağız. Yüklenici firma sorumluluklarını yerine getirirken bizler de ihtiyaç duyulan diğer yatırımlarımızı ve genişleme alanıyla ilgili çalışmaları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İlk etapta yer alan 70 yatırımcıyla 7 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde de tüm fazların tamamlanmasıyla birlikte 245 hektarlık bir alanda en az 100 yatırımcıyla 10 bin kişiye yeni iş olanakları sağlayacak modern ve görkemli bir üretim üssü haline geleceğiz” dedi.

300 milyon dolarlık yatırım, 250 milyon dolarlık ihracat hedefi

Yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımla ülke ekonomisine kazandırılacak TÜİOSB’nin tohumdan paketlemeye kadar gıda üretim zincirinin tüm halkalarını tamamlayarak uygun maliyetli, yüksek katma değerli, güvenli gıda, bitkisel kozmetik ve bitkisel ilaç ürünlerinin üretimi konusunda dünyanın sayılı bölgelerinden biri olacağının altını çizen Akyürek Balta, yıllık ortalama 250 milyon dolarlık ihracat geliri hedeflediklerini sözlerine ekledi.

“Mersin’de dönüşüm ve gelişimin öncüsü olacak”

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan da TÜİOSB’nin Mersin’in ilk ve tek ihtisas organize sanayi bölgesi olduğunu vurgulayarak, kent ve bölge için hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu. Başkan Balta ve TÜİOSB Yönetim Kurulu üyelerini kutlayan Kızıltan, tarımsal ürünlere ileri teknolojiyle maksimum katma değer kazandıracak üretim merkezlerinin faaliyete geçmesiyle Mersin’de büyük bir dönüşüm ve gelişimin başlayacağını söyledi.

MTSO Meclis Başkanı İzol ise aynı zamanda TÜİOSB’nin kurucu yönetim kurulunda görev aldığını ve altyapı inşaatını başlatmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. TÜİOSB’nin uluslararası ulaşım ağına kolay ulaşılabilir lokasyonda bulunduğunu, limana yakın mesafede olduğunu aktaran İzol, yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli avantajlar sunduğunu dile getirdi. İzol, güç birliği ile yazdıkları başarı hikayesine büyük destek veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve MTSO Başkanı Kızıltan’a teşekkür etti.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12