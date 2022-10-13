TÜBİTAK Bilim Şenliği açılışı yapıldı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından desteklenen "TÜBİTAK 4007 Bilim Akdeniz’de Şenleniyor-2" düzenlenen törenle açıldı. 3 gün sürecek şenlikte, 36 atölye, 144 etkinlik ve 2 konferans düzenlenecek.

Mersin Millet Bahçesinde gerçekleştirilen açılışa, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Başkan Gültak, şenliğin bu yıl ikincisini yaptıklarını söyledi. Geçen sene yapılan şenliğinde çok verimli geçtiğini kaydeden Gültak, "Birçok gencimiz, birçok okulumuz katılmıştı. Biz bile burada bazı şeyleri öğrenme imkanı bulduk. Eğitim önemli. Çünkü seneye inşallah biz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün buyurduğu gibi muasır medeniyetler doğrultusunda ilerleyip, daha nice yüzyıllar bu kadim topraklarda kalıp, barışı, kardeşliği eğer kalıcı yapmak istiyorsak, mutlaka ve mutlaka eğitime ve gençlere yönelik projelere destek vermemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendisini ilgilendiren, kendi sınırları içinde kalan, kendi kabuğu içinde kalan bir cumhuriyet değildir. Bölgede yıllarca hakim olmuş adalet ve barış dağıttığı için biz farklı bir ülkeyiz. O yüzden bizim gençlerimiz, kadınlarımız insanlarımızın da farklı olduğunu ben düşünüyorum" dedi.

"Akdeniz’de o kadar gizli cevherler var ki bunları ortaya çıkarmak lazım"

Şenlikte 36 atölye, 144 etkinlik ve 2 konferans düzenleneceğini belirten Gültak, "Gençlerimiz burada farklı bilgiler alacaklar ve farklı yeteneklerini de ortaya koyacaklarından eminim. Biz Akdeniz Belediye Başkanı olduktan sonra en büyük sıkıntılardan bir tanesi okullarımızın ihtiyaçları vardı. Bunların çoğunu giderdik. Aslında bir belediye başkanının asli görevi değildir Milli Eğitim veya diğer resmi kurumların koordinasyonunda veya eksiklerinde yardımcı olmak. Ama biz bunu bir asli görev olarak gördük. Çünkü eğitim önemliydi. Neden önemli? Akdeniz’in geçmişinde sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıların giderilmesinin en önemli yöntemlerinden bir tanesi de eğitim, kültür, sanat ve spor. Dolayısıyla bu gençler diğer ilçelerin gençlerinden bir farkı yok. Nitekim bu sene Türkiye sayısal 496’ıncısı Akdeniz ilçesinden, Çay Mahallesi’nden çıktı. Bu gösteriyor ki aslında Akdeniz’de o kadar gizli cevherler var ki bunları ortaya çıkartmak lazım" ifadelerini kullandı.

"Devletin imkanlarını Akdeniz’in gençleriyle buluşturduk"

Eğitime ve okullara öncelik verdiklerini vurgulayan Gültak, "Seçildikten sonra devletin imkanlarını Akdeniz’in gençleriyle buluşturduk. Silifke’deki Kapızlıdaki kamplardan tutun birçok konuda gençlerle beraber olduk. Kadınlarımız Akdeniz’de dört duvar arasında onları farklı bir dünyanın olduğunu, açtığımız 13 tane kültür eviyle tanıştırdık. En önemlisi de gençlerle ilgili şunu yaptık. Gelir gelmez bir eğitim portalı hazırladık. İlk sene biraza amatörce olmuştu ama ikincisi sene gerçekten profesyonel bir eğitim portalı oldu. Geçen seneden itibaren sekizinci sınıflar ve on ikinci sınıfların da sınavlara hazırlanacağı her türlü sistemin olduğu bir eğitim portalı kurduk. Bu konuda da milli eğitim müdürlüğünden ve okul müdürlerinden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Artık Akdeniz’de gençlerin okuduğunu, sporda ve kültürde önemli yerlere geldiğinin altını çizen Gültak, "Devletimizin yapmış olduğu anketlerde doğrultusunda 2017 yılında Akdeniz ilçemiz Türkiye ilçe sıralamasında 123. sıradaydı. Şimdi ise 103. sıraya geldi. Yeterli mi? Değil. Sizlerle birlikte daha iyi yerlere geleceğiz. Biz bu tür şenlikleri ve bilim şenliklerini önemsiyoruz. Robotik kodlamayla ilgili yeni bir sınıfta açtık. Bilim Şenliği’nde emeği geçen herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Gerçekten cennet gibi bir şehirde yaşıyoruz. Millet, doğal gaz yakmaya başladı. Soğudu, üşüdü, biz hala güneşle, denizle, yeşille bir aradayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şenliğin açılışı yapıldı.