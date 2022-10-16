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Traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
MERSİN 16.10.2022, 17:39
Mersin’in Tarsus ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Kaza Gömmece ile Sanlıca Mahallesini bağlayan yolda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Ahmet A. K’nin (18) kullandığı traktör yokuşu aşağıya seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sürücüyü traktörün altından çıkardı.
Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.