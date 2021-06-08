Trafik kazasında yaşamını yitiren Koray’ın adı korulukta yaşayacak

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, mart ayında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Koray Tekin Turhan’ın adını korulukta yaşatacak. Mezitli Belediyesi tarafından oluşturulan 67inci koruluğa ‘Koray Tekin Turhan Koruluğu’ adı verildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersinli Ahmet İlkokulu öğrencisi Koray adına oluşturulan parkta Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Koray’ın ailesi ve öğretmenleri tarafından zeytin, nar ve selvi fidanları dikildi. Duygu dolu bir ortamda gerçekleşen anma programında, Koray’ın ailesi ve sınıf arkadaşları tarafından kırmızı karanfil bırakıldı.

“Acımızı hafifletmek mümkün değil”

Acı bir olay sonrası vefat eden Koray’ın adını yaşatabilmek adına koruluk oluşturmak istediklerini belirten Mersinli Ahmet İlkokulu Müdürü Yusuf Baltacıoğlu, “Elim bir kaza sonucunda sevgili öğrencimiz Koray Tekin Turan’ı kaybettik. Öğrencimizin adını yaşatmak ve ailesinin acısını hafifletebilmek adına bir koruluk oluşturmak istedik. Kendisine ilettiğimizde Neşet Tarhan başkanımız bize destek verdi ve öğrencimiz adına bu koruluğu oluşturduk. Başta Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, Park ve Bahçeler Müdürümüz Hasan Orhan ve tüm emeği geçenlere okulumuz ve çocuğumuz Koray’ın ailesi adına teşekkür ederim” dedi.

“Ailesi için teselli oldu”

Koray’ın adının korulukta yaşayacağını belirten Yenişehir Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dinç de “Acı bir hadise yaşadık ve bir evladımızı kaybettik. Ama sabır göstermek durumundayız. Çocuğumuzun adını yaşatmak için Mezitli Belediyemizle böylesi anlamlı bir olaya imza attık. Aile için teselli ve evladımızın adının yaşaması adına güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese minnettarlığımı ifade ediyorum” diye konuştu.

“Koray’ın adı uzun yıllar bu korulukta yaşayacak”

Mezitli’de 67’nci koruluğu oluşturduklarını ifade eden Başkan Tarhan ise “Mutluluklarını paylaşmak için koruluk oluşturanların yanında böylesi hüzünlü anlar için de koruluklar oluşturuyoruz. Bugün de minik Koray için burada bir araya geldik. Keşke başka bir vesilesiyle bir araya gelmiş olsaydık. Maalesef çocuk yaştaki ölümler daha büyük acıya yol açıyor. Allah sabır versin. Bu koruluk onun adıyla uzun yıllar yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.