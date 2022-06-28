TORTEK kursları, yaylalarda 3 Temmuz’da başlıyor

Toroslar Belediyesinin Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK), 3 Temmuz’da yaylalarda da başlıyor. 41 farklı branşta faaliyetini sürdüren TORTEK kursları, ilçe merkezinin yanı sıra Arslanköy, Ayvagediği, Gözne, Aladağ, Dalakderesi, Soğucak, Kepirli, Bekiralanı, Güzelyayla ve Musalı mahallelerinde hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hizmet kalitesini daha da artırarak kentin kültürel ve sosyal dokusunu da ön plana çıkaran çalışmalarla göz dolduran TORTEK, mesleki eğitimde bir marka haline geldi. Genç, yaşlı, kadın, erkek kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği kurslar, yaylalarda bu yıl da faaliyete geçiyor. Kursiyerlere, hem boş zamanlarını değerlendirme hem de el becerilerini eğitimle bütünleştirme fırsatı tanıyan ücretsiz kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek.

Kurslara katılmak isteyenlerin, 0531 394 2188 numaralı telefondan yetkililere ulaşarak bilgi alabilecekleri ve kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi.

“Kurslarımızın kapısı, sanat ve meslek öğrenmek isteyen herkese açık”

Özellikle ev hanımları başta olmak üzere tüm vatandaşları TORTEK merkezine davet eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Toroslar Belediyesi olarak özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınların eğitime ve üretime katılmasını, sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olmalarını önemsiyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de şevkle ve heyecanla sürdürdüğümüz TORTEK merkezimizdir. Eğitim ve üretimi bir arada sunduğumuz kurslarımızı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçe merkezinin yanı sıra yaz mevsiminde yaylalarımıza da taşıdık. Öğrenmenin yaşı yok. Kurslarımızın kapısı meslek edinmek isteyen herkese açık” dedi.

Başkan Yılmaz, kursiyerlerin kurslarda hem sosyalleşip hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunduklarını kaydederek, “TORTEK ile vatandaşlarımıza başarılı bir meslek yolu hazırladığımız gibi ekonomiye de vasıflı eleman yetiştirmek için önemli bir misyonu üstleniyoruz” ifadelerini kullandı.