TORTEK kursiyerlerinden deprem dayanışması

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezinin (TORTEK) eğitmenleri ve kursiyerleri, deprem bölgesine gönderilmek üzere atkı, bere, patik, ceket ve şal örüyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 2 büyük depremin yaralarını sarmak için Mersin’in merkez ilçesi Toroslar’da büyük bir dayanışma örneği yaşanıyor. Toroslar Belediyesinin TORTEK eğitmenleri ve kursiyerleri, soğuk hava koşulları nedeniyle afet bölgesinde yaşayan vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu kışlık malzemelerden olan atkı, bere, patik, eldiven, yelek, süveter, ceket, şal ve çocuk battaniyesi örüyor. TORTEK merkezlerinde, polardan battaniye, bere, patik ve çorap da dikilerek depremzedelere ulaştırılıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın eşi Meltem Yılmaz ise kursiyerleri yalnız bırakmıyor. El birliğiyle yapılan bu duyarlı çalışmaya, gönüllü girişimcilerin yanı sıra mahalle sakinleri de evlerinden destek veriyor.

Bu büyük dayanışmanın içinde olan kursiyerler her ilmek atışlarında depremzedeler için dua ettiklerini belirterek, “Depremzede kardeşlerimize bir nebze destek olmak amacıyla atkı ve bere örüyoruz. Onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a destekleri için teşekkür ederiz” dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, depremzedeler için kenetlenerek örnek bir davranış sergileyen tüm kadınlara teşekkür etti. Yılmaz, “Ülke olarak cumhuriyet tarihinin en büyük afetini yaşadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız. TORTEK kursiyerlerimiz de gönülleri ısıtacak örnek bir davranış sergilediler. Depremin ardından organize olan tüm kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın el emeği göz nuru ile ördükleri bu malzemeleri de araçlarımızla deprem bölgesine göndererek depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Aklımız, kalbimiz, desteğimiz afet bölgesinde” ifadelerini kullandı.