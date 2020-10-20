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Toroslar’ın mahallelerinde genel temizlik

TOROSLAR BELEDİYESİ, OLUŞTURDUĞU TOPLU TEMİZLİK EKİBİYLE TÜM MAHALLELERDE GENEL TEMİZLİK YAPIYOR. RUTİN TEMİZLİK PROGRAMININ YANINDA HER GÜN 3 MAHALLE, 5 EKİP VE İŞ MAKİNELERİ MARİFETİYLE HİJYENİK HALE GETİRİLİYOR.

MERSİN 20.10.2020, 14:50
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Toroslar’ın mahallelerinde genel temizlik

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, oluşturduğu toplu temizlik ekibiyle tüm mahallelerde genel temizlik yapıyor. Rutin temizlik programının yanında her gün 3 mahalle, 5 ekip ve iş makineleri marifetiyle hijyenik hale getiriliyor.

Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan toplu temizlik ekibi, sırayla ilçe genelinde tüm mahallelerde genel temizlik çalışması yapıyor. Rutin temizlik programının yanında her gün 3 mahalle, 5 ekip ve iş makineleriyle temizleniyor. Toplu temizlik çalışmaları kapsamında; sokaklar, kaldırımlar süpürülüyor, yabani otlar biçiliyor ve boş arsalar temizlenerek görüntü kirliliğinden uzaklaştırılıyor. Ekipler son olarak Akbelen, Halkkent ve Güneykent mahallelerindeki toplu konutların ada içlerini detaylı bir şekilde temizledi.

Her mahallenin ayda iki defa genel temizlik çalışmasından geçirilmesinden vatandaşlar da memnun. Mahalle sakinleri, yapılan genel temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.

"Tertemiz bir şehir parolasıyla çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkının daha temiz ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yürüttükleri temizlik seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Düzenli olarak sürdürdüğümüz rutin temizlik hizmetlerimize genel temizlik çalışmalarımızı da ekleyerek mahallelerimizi baştan sona detaylı bir şekilde temizliyoruz. Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren kaldırım ve yollardaki çöp ve otlar ekiplerimizce toplanıp, biçiliyor. Böylelikle sokaklarımız pırıl pırıl oluyor. Bu çalışmalarımızın yanı sıra muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizden gelen acil ihtiyaç taleplerini de değerlendirerek çalışma takvimimizi oluşturuyoruz. Covid-19’a karşı toplu kullanım alanlarında gerçekleştirdiğimiz dezenfeksiyon işlemleri de düzenli olarak devam ediyor. Tertemiz bir şehir parolasıyla çalışıyoruz" dedi.

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