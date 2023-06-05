Toroslar’ın mahallelerinde alt yapı çalışmaları sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü ekiplerince Korukent Mahallesi’nde finişerle asfalt serimi, Akbelen, Soğucak ve Çandır mahallelerindeki yollarda da kilit parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı.

Vatandaşların standardı daha yüksek yollarda ulaşım sağlamasını hedefleyen Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Korukent Mahallesi’nde sıcak asfalt ile kaplanan yol, bağlantı yollarının da rahat bir şekilde kullanılmasını sağladı.

Korukent Mahalle Muhtarı Ayfer Başdan ise yollarının hem kalitesinin hem de ulaşım konforunun artığını kaydederek; “Her yağışın ardından yollarımızda çöküntüler oluşuyordu. Araçlarımızın ön düzenleri kötü vaziyetteydi. Şimdi yolumuz yapıldı. Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Akbelen Mahalle Muhtarı Seyhan Teyyar ise mahallelerinde mevcut yollarda yapılan kilit parke taşı çalışmalarından mahalle sakinlerinin çok mutlu olduğunu belirterek, “Yol yenileme çalışmasını belediyemize ilettik. Talebimizi en kısa zamanda yerine getiren Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

"Yayla sezonu öncesi yollarımız yapıldı"

Soğucak Mahalle Muhtarı Yaşar Demir, özellikle yaylalarda kış aylarının rahat geçmesi için planlı çalışmalar yürüten Toroslar Belediyesinin yayla sezonu öncesi yaptığı kilit parke taşı döşeme çalışmalarından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı. Demir; “Yayla sakinlerimiz gelmeden yollarımız yapılıyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çandır Mahalle Muhtarı Ramazan Şimşek, mahallelerine yeni bir meydan kazandıran Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek; “Meydanın yapıldığı yer daha önce topraktı. Mahalle sakinlerimizin merasimleri burada toz toprağın içinde gerçekleşiyordu. Başkanımıza talebimizi ilettik. Bize dönüştü yaptı. Ve yollarımız, meydanımız kilit parke taşı ile kaplandı. Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan asfalt ve kilit parke yol çalışmaları ile yollarının yepyeni bir görünüme kavuştuğunu dile getirerek; “Toz, topraktan kurtulduk. Yollarımız tertemiz oldu. Çocuklarımız daha rahat top oynayabiliyorlar. Mahallelerimizde tüm hizmetler eksiksiz yapılıyor. Belediyemiz muhteşem hizmetler verdi, çok mutluyuz. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

"Toroslarımıza yakışır bir çehre dizayn ediyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Korukent, Akbelen, Soğucak ve Çandır mahallelerinde yaptıkları asfalt ve kilit parke çalışmalarının hayırlı olmasını diledi. Yılmaz; “Göreve geldiğimiz günden bugüne sıcak asfalt, kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mahallelerimizde tespit ettiğimiz ihtiyaçları, mahalle muhtarlarımız ve hemşehrilerimizin taleplerini de göz önünde bulundurarak gideriyoruz. Bu konuda çok ciddi yol aldık. Toroslarımıza yakışır bir çehre dizayn ediyoruz. Bu azim ve enerjiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.