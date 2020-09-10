Toroslar’ın doğal ve tarihi güzellikleri keşfedilecek

Toroslar Belediyesi tarafından tarihi Kızılgeçit Köprüsüne gerçekleştirilecek doğa yürüyüşü, her yaştan sporseveri bir araya getirecek. Belediyenin ilk kez düzenleyeceği etkinlik ile Toroslar’ın tarihi ve doğal güzellikleri keşfedilecek.

13 Eylül Pazar günü, 7 kilometrelik güzergahta yapılacak doğa yürüyüşünün başlangıç noktası Yeniköy Mahallesi’nde verilecek. Saat 10.00’da başlayacak etkinliğin bitiş noktası ise Aladağ Mahallesi’nde bulunan tarihi Kızılgeçit Köprüsü olacak. Ücretsiz düzenlenecek etkinlik için Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Kaymakamlığı önü, Toroslar Belediyesi önü ile eski Devlet Hastanesi karşısından 13 Eylül Pazar günü saat 09.00’da servis kaldırılacak. Yürüyüş sırasında Toroslar Belediyesi tarafından vatandaşlara kumanya ikramında da bulunulacak. Yürüyüşe katılacakların yürüyüş malzemelerini yanlarında getirmeleri de istenildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak gerçekleşecek doğa yürüyüşüne katılmak isteyenler, Toroslar Belediyesi resmi web sitesinin ’http://www.toroslar-bld.gov.tr/sayfa.php?sayfa=dogayuruyusu’ linkini tıklayarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ın yeşile bürünmüş doğasında yürüyüş yapmak, şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak ve keyifli bir gün geçirmek isteyen herkesi doğa yürüyüşüne beklediklerini söyledi. Sporun, sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğunu belirten Yılmaz, "İlçemizde 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizi sağlıklı yaşama yönlendirmek adına sportif faaliyetlere önem veriyoruz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı spor aktivitelerimize ara verdik. Doğa yürüyüşümüzü de sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Birçok tarihi ve kültür varlıklarının yer aldığı ilçemizde görülmeye değer nice doğa harikası mekanlar bulunmaktadır. Doğa gezileriyle bu kültürel değerlerimizi ve eşsiz güzellikleri daha çok insanımızın görmesini ve tanımalarını istiyoruz" dedi.