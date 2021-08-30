Toroslar’dan Silifke’nin yaylarına Zafer Bayramı konserleri sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümüne özel düzenlediği konserlerin ikinci gününde Zafer Bayramı coşkusu Silifke’den Toroslar’a uzandı. Kentin farklı noktalarında sahne alan Kubat, Onur Akın, Hasan Yeşilgöz ve Ali Altay, verdikleri konserlerle vatandaşlara 30 Ağustos coşkusunu doyasıya yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği konserlerin Toroslar ve Silifke’de kurulan sahnelerinde ikinci gün konserleri coşkuyla geçti.

Onur Akın, Toroslar’ın yaylasında sahne aldı

Onur Akın, konserlerin ikinci gününde merkez Toroslar ilçesinin Gözne Yaylasında sahne alırken; Silifke’nin Mara Yaylasında Ali Altay, Toroslar’ın 3 Ocak Stadında da Kubat ile Hasan Yeşilgöz dinleyiciyle buluştu.

Gözne Mahallesinde sahneye çıkan Onur Akın, Mersin halkının Zafer Bayramını kutlayarak en beğenilen şarkılarını seslendirdi. Sahneye aldığı çocuklarla beraber ‘Güzel Günler Göreceğiz’ şarkısını söyleyen Onur Akın, çiçek takdiminden sonra ‘Bekle Bizi İstanbul’ şarkısıyla konserin kapanışını yaptı.

“Halkımızla zafer duygusunu, Cumhuriyeti gerçekten hissettik, duyumsadık”

Onur Akın, konserde yaptığı konuşmada, “Mersin’in kalbi gerçekten sevgiden, barıştan, dostluktan, demokrasiden, laiklikten, adaletten, Cumhuriyetten, Mustafa Kemal Atatürk’ten, aydınlıktan, eşitlikten yana. Beni bu güzel insanlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesine ve benim sevgili ağabeyim, dostum Vahap Seçer’e, belediye bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Halkımızla zafer duygusunu, Cumhuriyeti gerçekten hissettik, duyumsadık. Bize bu ülkeyi yeniden vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, isimsiz kahramanlarımızın hepsini saygı ve minnetle andık” dedi.

Kubat, Toroslar’ın 3 Ocak Stadındaydı

Toroslar ilçesindeki konserlerin bir başka durağı olan 3 Ocak Stadında ise ilk olarak Hasan Yeşilgöz sahne aldı. Hareketli türkülerle ortamı coşturan Yeşilgöz’ün ardından Kubat sahneye çıktı. Güçlü sesi ve başarılı sahne performansıyla türküler söyleyen Kubat, dinleyicilerin de eşlik etmesiyle zaman zaman dev bir koro oluşturdu. Dinleyiciler, ellerindeki bayraklar ve mendillerle coşku dolu bir konser yaşadı.

Silifke’nin Mara Yaylası Ali Altay’ı ağırladı

İkinci gün konserlerinde bir sahne de Silifke’nin Mara Yaylasında kuruldu. Burada sahne alan Ali Altay, Neşet Ertaş ve Barış Manço’nun şarkılarını söyledi. Silifke yöresine ait türküler de seslendiren Ali Altay, 30 Ağustos için yazdığı marşı da Silifke halkı ile paylaştı.

“Bu coşkular hiç bitmesin”

Gözne’de yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine arkadaşlarıyla gelerek bayramı kutladığını belirten Salih Şanlı, “Gözne’de konserler bambaşkadır. Bugün özellikle toplandık, çocukluk arkadaşlarımızla hep beraber eski günlerdeki gibi 30 Ağustos’ta hep beraberiz. Bu coşkular hiç bitmesin. Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz. Her zaman böyle coşkulu konserler yaşatmasını temenni ediyoruz” dedi.

Gökmen Bilgin de “Bugün Zafer Bayramı. 1922 yılında Atatürk 22 gün boyunca süren savaşı kazandı. Bu ülkeyi bize armağan etti. Bizler de bugün buradayız, Zafer Bayramını kutluyoruz. Bir yıl sonra 100. yıl oluyor, bir asır oluyor. Atalarımız kazandı bu savaşı, bizler de onların izlerinden yürüyoruz” diye konuştu.