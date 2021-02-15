Toroslar’da yüz yüze eğitimin başladığı okullar dezenfekte edildi

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçede yüz yüze eğitimin başladığı okulları dezenfekte etti.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe genelinde kamuya açık alanları düzenli olarak dezenfekte eden belediye, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için yüz yüze eğitime başlayan okulların dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürüttü. Hijyen çalışmaları kapsamında özellikle öğrencilerin sıklıkla kullandığı sınıf, merdiven, tuvalet, koridor, kapı kolları, bahçe ve oyun alanları baştan aşağı dezenfekte edildi.

"Önceliğimiz, çocuklarımızın huzur ve sağlığı"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, okulları dezenfekte ederek öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretimlerine devam edebilmelerini amaçladıklarını söyledi. Önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "İlçemizde yüz yüze eğitime başlayan okullarda gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile eğitim yuvalarımızı daha hijyenik hale getirdik. Ekiplerimiz, çocuklarımızın temas edebileceği her yeri dezenfekte etti. Onların sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Yeniden okullarına, arkadaşlarına kavuşan öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.