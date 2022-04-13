Toroslar’da yollar yenileniyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, ilçe genelinde yol yapım, kilit parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcut kaldırımları bakımdan geçirerek yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle yeni yerleşim alanları ile yaya yollarını vatandaşların ihtiyaçlarına uygun hale getiriyor. Ekipler, bu çerçevede Çağdaşkent Mahallesi’nde kilit parke kaldırım çalışması yaptı.

“Her zaman daha iyisi için çalışıyoruz”

‘Çevik ve üreten belediyecilik’ anlayışı ile çalışmaya devam ettiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Üreten bir belediyeyiz. Kendi ekip ve ekipmanlarımızla kilit parke üretimi yapıyoruz. Sokaklarımıza döşediğimiz kilit parke çalışması ile vatandaşlarımızı yazın tozdan kışın da çamurdan kurtarmak adına var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Her mahallenin beklentisine cevap verebilmek için yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Yılmaz, ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerdeki mahallelerde de üst yapı çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, “Yollarımızı daha güvenli ve modern hale getirmek için çalışmalarımızı hemşehrilerimizin talepleri ve belli bir plan doğrultusunda sürdürüyoruz” diye konuştu.