Toroslar’da yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde asfaltlama, kaldırım, yeni yol açma ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez mahallelerde ve yaylalarda ihtiyaçlar doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesinde kilit parke kaldırım, Ayvagediği, Bekiralanı, Soğucak, Kepirli, Değnek, Arslanköy ve Güzelyayla mahallelerinde yeni yol açma ve düzenleme çalışması yaptı. Ekipler, Bekiralanı Mahallesinde sağanak yağışlar neticesinde yaşanabilecek olası taşma ve sel tehlikesine karşı sorun tespit ettikleri bağlantı yolunda da büz boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Toroslar halkının hizmetin en güzelini hak ettiğini kaydederek, "Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve ilçemizi daha modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla yol yapım ve asfaltlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçemize yatırım yapmaya ve güzellikler getirmeye devam edeceğiz" dedi.