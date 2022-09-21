Toroslar’da yol çalışması sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde asfaltlama çalışmalarını yoğunlaştıran belediye, Çağdaşkent Mahallesi’nin ardından Toroslar, Tozkoparan ve Çukurova mahallelerinde çalışmalara devam ediyor. Hedeflerinin ulaşılabilir, sağlıklı ve yaşam kalitesinin daha da arttığı bir Toroslar oluşturmak olduğuna dikkat çeken Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “İlçemizin sokaklarını, ihtiyaç önceliğine göre tarıyoruz. Belirlediğimiz plan doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak çözüm ürettiklerini belirten Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar söz verdiğimiz gibi birçok mahallemizde asfalt serim çalışması yaparak, vatandaşımızın hizmetine sunduk. Su, elektrik, doğalgaz ve internet gibi alt yapı çalışmaları nedeniyle asfalt bütünlüğü bozulan ve tahrip olan bazı sokaklarımızda da asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe merkezinde ve yüksek kesimlerde mevcut yollarımızı yenilerken, yeni imar yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatıyoruz. Amacımız, mahallelerimizin yol standardını yükseltmek, ilçemize daha rahat ve konforlu yollar sunmaktır. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek” diye konuştu.