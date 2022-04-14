Toroslar’da yeşil alanların bakımı yapılıyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, daha yeşil ve yaşanılabilir bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye, ilçede bulunan park ve yeşil alanlarda düzenli olarak yaptığı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yaz mevsiminin yaklaşmasıyla daha da yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede ağaçları buduyor, çimleri biçiyor, yeşil alanları yabani otlardan arındırıyor, oyun gruplarını yeniliyor ve ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra park ve yeşil alanları baştan aşağı temizleyen ekipler, yaz aylarında çocukların ve ailelerin rahatlıkla kullanabileceği temiz ve ferah alanlar oluşturuyor. Park ve yeşil alanlardaki aydınlatma sistemlerinin bakımını da periyodik olarak gerçekleştiren ekipler, yeni aydınlatma ve peyzaj çalışmalarıyla parkları gece ışıl ışıl yapıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların huzurlu ve güvenli ortamlarda yaşamaları için çaba gösterdiklerini belirterek, "İlçemizdeki parklarda bulunan aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımını düzenli olarak yapıyoruz. Çünkü hemşehrilerimizin parklarımızı güvenle kullanmasını istiyoruz. Aynı zamanda yeşil alanlarımızın bakımına da önem veriyoruz. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de Toroslar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzur içinde dinlenebileceği, vakit geçirebileceği yeşiller içinde bir Toroslar inşa ediyoruz. Yeşil alanlarımız, hepimize emanet. Hemşehrilerimizden de isteğimiz bu alanlarımıza sahip çıkmalarıdır” dedi.