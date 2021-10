Toroslar’da yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Başkan Yılmaz’dan

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Gönül Bağı Projesi kapsamında hayata geçen “İlk Nefes” birimi ile birlikte ilçede yeni doğan Eylül ve Poyraz Efe bebeklerin ailesini ziyaret etti.

Toroslar Belediyesi, “İlk Nefes” birimiyle ilçede yeni bebeği olan ailelerin mutluluklarına ortak oluyor. Gönül Bağı Projesi’ni başarıyla sürdüren belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşların her an yanında olmaya devam ediyor. Başkan Yılmaz, Demirtaş Mahallesi’nde ikamet eden Zeynep ve Mehmet Engin çifti ile Leyla Caka ve Emrah Nas çiftini evlerinde ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Engin ve Nas aileleri de Başkan Yılmaz’ın ziyaretiyle çok mutlu olduklarını belirterek, kendisine teşekkür ettiler.

"Gönül Bağı Projemizle hemşerilerimizin her an yanındayız"

Ziyaret sırasında ailelere, içinde bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak “ilk nefes” paketi de hediye eden Başkan Yılmaz, “Biz büyük bir aileyiz. Belediyeler, insanın doğumundan ölümüne kadar hizmet veren kurumlardır. Toroslarımıza gönülden bağlığıyız diyerek başlattığımız Gönül Bağı Projemizle hemşerilerimizin her an yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Toroslar Belediyesi olarak çevik ve sosyal belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Bir ailenin her ferdinin derdi ve sıkıntısı bizi ilgilendiriyor. İlk nefes birimimizle yeni bebekleri olan hemşerilerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Ailelerimize hayırlı olsun dileklerimizi ileterek, yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı malzemelerin yer aldığı “İlk Nefes” paketimizi de hediye ediyoruz. Bir kez daha minik yavrularımıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

Yılmaz, evde sağlık hizmetinden yeni doğan bebekler için bebek bakım setine, taziye ve psikolojik desteğe kadar her an vatandaşın yanında olan gönül bağı birimlerinin 7/24 hizmet verdiğine dikkat çekerek, "Hemşerilerimiz, 444 41 33 numaralı gönül bağı destek hattımızı arayarak taleplerini iletebilirler” diye konuştu.

Yılmaz, ziyaret sırasında ailelerin diğer çocuklarıyla da yakından ilgilenerek, onlara eğitim setleri de hediye etti.