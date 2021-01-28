Toroslar’da yayla yolları yenileniyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Merkezde sıcak asfalt çalışmalarına hız veren belediye, yüksek kesimli mahallelerde de yeni yol açma, kilit parke yol ve düzenleme çalışmaları yapıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında daha önceden tespit edilen mahalleler, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle elden geçiriliyor. Koordineli bir şekilde çalışan ekipler, Gözne Mahallesindeki yollarda kilit parke taşı döşeme, Değirmendere, Bekiralanı ve Aladağ mahallelerinde yeni yol açma ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Arslanköy Mahallesi Başpınar mevkiinde karla kapalı olan yayla yolu da ekiplerin hummalı çalışması sonucu vatandaşların ulaşımına açıldı.

"Yolları yenileyerek, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların daha güvenli ve daha konforlu yollarda seyahat etmelerinin önemli olduğunu dile getirerek, "Yaylalarımız, hemşehrilerimizin kent yaşamından ayrılıp soluk aldığı ve stres attığı yerler. Çevre ilçelerden de yoğun ilgi gören yaylalarımıza ulaşımın daha kolay ve güvenli olması için yol yapım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İmara uygun yeni yol açım çalışmaları da yaparak yaylalarımızı ilkbahar ve yaz aylarına hazır hale getiriyoruz. Hem merkezde hem de yüksek kesimli mahallelerimizde ihtiyaç duyulan alanlarda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarımız, program dahilinde aralıksız devam edecek" dedi.