Toroslar’da vezneler hafta sonu da açık

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2021 yılı 2’nci taksit ödemeleri ile 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nun 2’nci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2021 Salı günü sona ermesi dolayısıyla, veznelerini bu hafta sonu açık tutacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında Toroslar Belediyesi ana hizmet binasındaki veznelerinden vergi borçları ile yapılandırma 2’nci taksit ödemelerini yapabilecekler.

Mükellefler, ödemelerini belediye hizmet binasındaki veznelerden nakit veya kredi kartıyla yapabilecekleri gibi ayrıca günün her saatinde belediyenin tahsilat.toroslar-bld.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak da gerçekleştirebilecek.

Mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini son ödeme tarihinden önce yapmaları uyarısında bulunuldu.