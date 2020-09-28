Toroslar’da turizm günü etkinliğinde doğa yürüyüşü

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Avrupa Spor Haftası ve 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nde doğa yürüyüşü düzenledi.

Vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşlerinin üçüncü durağı, Avyagediği’nden Çandır Mahallesi’ne organize edildi. Sabahın erken saatlerinde Ayvagediği Mahallesi’nde doğaseverlerle buluşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çandır Mahallesi’ne kadar gerçekleştirilen 7 kilometrelik parkuru hemşehrileriyle birlikte yürüdü. Yılmaz, katılımcılarla birlikte hem spor yaptı hem de doğada güzel vakit geçirdi.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen yürüyüşe; MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım gösterdi. Katılımcılar, parkurun sonunda Belediye Başkanı Yılmaz ile birlikte ilçenin önemli tarihi değerlerinden olan Çandır Kalesi’ne geçerek, uzman rehber eşliğinde kale ve çevresini inceleme fırsatı buldu. Doğaseverler, tarihi kaleden Toroslar’ın harika manzarasını da izlemenin keyfini yaşadı.

"Toroslarımızdaki güzellikleri görünür kılmaya devam edeceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yürüyüşe katılan doğaseverlere ve özellikle çocuklara teşekkür ederek, "Ayvadediği merkezinden Çandır Mahallemize doğa yürüyüşü düzenledik. Yaklaşık 7 kilometrelik bir parkur. Zor ve dik bir parkurdu ama bu parkuru eğlenceli bir şekilde sohbet ederek ve Toroslarımızın güzelliklerini seyrederek gerçekleştirdik. Katılımcılarımızın da tepkileri olumlu oldu. Toroslarımızda birçok tarihi kalemiz var. Bu kalelerimiz genellikle çok fazla insanımız tarafından bilinmeyen yerler. Çandır Kalesi de çok özel bir yapı. Selçuklu, Osmanlı ve Karamanoğlu hakimiyetinde kalmış bir kale. Konum olarak tüm kaleleri gözetleyebiliyorsunuz. Bir tarafından Ayvagediği ve bir tarafından Çamlıyayla’yı görebiliyorsunuz. Derin dehlizler ve suların toplandığı sarnıçlar var. Çok güzel bir kale. İnşallah düzenleyeceğimiz doğa yürüyüşleri ve çalışmalarla Toroslarımızdaki bu güzellikleri göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"Sporun merkeziyiz"

Toroslar’ın sporun merkezi olduğuna da dikkat çeken Yılmaz; "Mersin’de en çok spor tesisinin ve futbol sahalarının olduğu, amatör ve profesyonel takımlara en çok yatırım yapan belediyeyiz. Bu sezon bir üst lige çıkan kentimizin takımı İçel İdman Yurdu’na da tesis desteği sunuyoruz. İlk iki maçını da başarıyla tamamlayan takımımızı tebrik ediyoruz. Amacımız, Mersinlilik bilincini büyütecek, ortak hedefte buluşturacak takımımızın başarılarla Mersinimize güzellikler getirmesidir. İçel İdman Yurdu’nu ve tüm takımlarımızı elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. Belediyemiz bünyesinde 15 branşta spor kurslarımız da var. Bu kurslarımızı da pandemi kuralları çerçevesinde devam ettireceğiz. Bir çocuğumuzu dahi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp sporla tanıştırabilirsek mutlu oluruz. Bu da sosyal belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır" diye konuştu.

Doğa yürüyüşüne katılan vatandaşlar da böyle bir etkinliği düzenlediği için Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.