Toroslar’da Turan Ethno Folk Band rüzgarı

Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde sahne aldı.

Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosunda ücretsiz düzenlenen konserde Serik Nurmoldaev, Baurjan Bekmuhanbetov, Maksat Medeubek, Erjiğit Aliev ve Jantu Dadabaev isimlerinden oluşan topluluk, Türk dünyasının zengin halk ezgilerini seslendirerek sanatseverlerin gönlünü fethetti. Yöresel kıyafetlerle sahneye çıkan topluluk, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Coşkulu geçen konser sonunda Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da yöresel kıyafet giyerek grup üyeleriyle Anayurt Marşını söyledi. Başkan Yılmaz, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti. Yılmaz, sanatçılara çeşitli hediyelerle birlikte şahsi koleksiyonundan cumhuriyetin ilk yıllarında basılmış hatıra gümüş para hediye etti.