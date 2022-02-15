Toroslar’da temizlik ve dezenfeksiyon çalışması sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi karış karış geziyor. Ortak kullanım alanları olan ibadethanelerin yanı sıra işyerleri, kahvehaneler, taksi durakları, berber ve kuaför salonları düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşların sağlıklarının her şeyden önemli olduğunu belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; “Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren Covid-19’a karşı aldığımız tedbirlere düzenli bir şekilde devam ediyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha sağlıklı ve güvenilir ortamlar sunmak. Hemşehrilerimizden de isteğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmemeleridir. Salgını el birliğiyle inşallah atlatacağız” dedi.

İşyerlerinde dezenfeksiyon işlemi yapılan esnaflar da hijyen çalışmalarının periyodik olarak devam etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.