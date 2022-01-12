Toroslar’da tehlike oluşturan metruk binalar yıkılıyor

Toroslar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan ve özellikle vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz eden metruk binaların yıkımını sürdürüyor.

Bu kapsamda Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sağlık ve Çukurova mahallelerinde bulunan yaşam ömrünü tamamlamış kullanılmayan yapıların yıkımını, bina sahiplerinin onayı doğrultusunda iş makinesiyle gerçekleştirdi. Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Toroslar Kaymakamlığı ile de metruk yapılar hakkında koordineli çalışan belediye, bulunduğu bölgede risk teşkil eden yapıların yıkımını güvenlik önlemleri alarak yapıyor.

Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını ilgili kurumlar ile koordineli çalışarak gerçekleştirdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “İlçemizde terk edilmiş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları ekiplerimizin tespiti, mahalle sakinlerimizin talebi ve bina sahiplerinden alınan gerekli izinlerin doğrultusunda yıkıyoruz. Bu binalar, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit etmesinin yanında ne yazık ki, madde kullanıcılarının da rağbet yeri oluyor. Hem kötü görüntüyü ortadan kaldırmak hem de hemşehrilerimizin huzurunun bozulmasını engellemek amacıyla metruk binaları yıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.