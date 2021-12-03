Toroslar’da suça geçit yok

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kasım ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 104 şüpheli yakalanırken, uygulamalarda 27 ruhsatsız tabanca, çok miktarda uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir aylık dönemde suç önleme ve işlenen suçların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalanırken, 4 kilo 252 gram esrar, 20 gram skunk, 474 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap,70 gram metamfetamin, 96 gram bonzai, 17 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 1 adet çelik yelek, 20 kuru sıkı tabanca,

127 adet tabanca fişeği, bin 479 paket gümrük kaçağı sigara, 350 paket makaron, 4 adet çalıntı motosiklet ve tescil kaydı bulunmadığı tespit edilen 6 motosiklet ele geçirilirken, 73 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği tarafından 7 eve, 2 işyeri ve 1 araca yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 kilo 663 gram uyuşturucu madde, 25 uyuşturucu hap, 174 bin boş makaron, 5 bin 700 dolu makaron, 10 kaçak telefon ve 70 şarj aleti ele geçirildi, 35 bin 980 TL paraya el konuldu.

İlçe merkezinde yapılan denetim ve kontrollerde ise 8 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 2 kesici alet ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması olan 65 şahıs yakalandı, 13 şahıs tutuklandı. Ay içerisinde yapılan uygulamalarda 542 araca 549 bin 950 lira cezai işlem uygulanırken, 19 araç trafikten men edildi.