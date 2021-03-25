Toroslar’da Sıfır Atık Projesi devam ediyor

Toroslar Belediyesi, Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşüm faaliyetlerini ilçedeki sokaklara ambalaj atık toplama kutuları yerleştirerek sürdürüyor. Uygulama, pilot mahalle seçilen Çağdaşkent Mahallesinde başlatıldı. Başkan Atsız Afşın Yılmaz, “Toroslarımızın ‘Sıfır Atık İlçesi’ olması yolunda geri dönüşüm çalışmalarımızı kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek ikinci ‘Sıfır Atık Belgesi’ni de alan Toroslar Belediyesinin yeni hedefi; Türkiye’ye örnek olacak ‘Sıfır Atık İlçesi’ olmak. Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında hizmet binalarındaki çöp kutularını da kaldıran belediye, ambalaj atıklarını ayrıştırmak amacıyla ilçedeki sokaklara ise geri dönüşüm kutuları yerleştirmeye devam ediyor.

İlçe genelinde uygulanması planlanan ikili toplama sistemi, pilot bölge seçilen Çağdaşkent Mahallesinde başlatıldı. Evsel atıkların toplandığı gri renkteki çöp kutularının yanında olacak kağıt, karton, cam, plastik, metal gibi geri dönüşebilen atıkların toplandığı mavi renkteki ambalaj atıkları toplama kutuları ile hedef, israfın önlenmesi, doğal kaynakların korunması, atığın azaltılması ve dönüştürülmesi. Geri dönüşüm ünitelerinde biriken atıklar belediye ekiplerince toplanarak geri dönüşüm tesislerine götürülürken, ikili toplama sistemi ile atıkların kalitesinin ve yapısının bozulmaması da sağlanıyor.

"Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için Sıfır Atık Projesini ilçe genelinde yaygınlaştırdıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Sıfır Atık Projesini ilçemizde sistemli bir şekilde sürdürüyoruz. Evsel ve geri dönüşebilen atıkları ayrıştırmayı hedeflediğimiz bu uygulamayla hem çevremizi koruyor ve hem de ekonomiye katma değer sağlıyoruz. Çalışmalarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğince değerlendirildi ve ikinci Sıfır Atık Belgemizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmalarımızı ilçemizin geneline yayacağız. Toroslarımızı örnek bir ‘Sıfır Atık İlçesi’ yapmayı hedefliyoruz. En büyük temennimiz geleceğimiz olan çocuklarımızın da bilinçle büyümesi" diye konuştu.