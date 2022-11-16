Toroslar’da semt pazarlarında gramaj ve etiket denetimi

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçede bulunan semt pazarlarında hassas terazili denetim uygulaması yaptı.

Semt pazarlarında terazi ve ölçüm aletlerinin standartlara uygunluğunu periyodik olarak kontrol eden Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haksız kazancın önüne geçmek amacıyla vatandaşların aldığı meyve ve sebzeleri hassas terazide tartarak, gramaj değerlerini inceledi. Ürünlerin fiyat etiketlerini de denetleyen zabıtanın bu uygulaması, pazar alışverişine gelen vatandaşlardan tam not aldı. Vatandaşlar, alışveriş yaptıkları ürünlerin gerçek kilolarını Toroslar zabıtasının pazarlarda kurduğu tartı kontrol noktasında ekiplere kontrol ettirdi.

“Hemşehrilerimizin gönlü rahat olsun”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, halk sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla ilçemiz genelinde denetimlere aralıksız devam ediyoruz” dedi. “Haksız kazanç elde etmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz” diyen Yılmaz, “Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın maddi açıdan zarar görmemeleri, sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için semt pazarlarında etiket ve gramaj kontrolünü aralıksız sürdürüyor. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımız, istek ve taleplerini belediyemizin ’0324 322 72 00’ numaralı telefonunu arayarak iletebilirler” diye konuştu.