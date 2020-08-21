Toroslar’da salgına karşı uygulamalar devam ediyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüsle mücadelede kontrollü sosyal hayata geçişin ardından çalışmalarına devam ediyor.

Temasın yoğun olduğu tüm yaşam alanlarında dezenfeksiyon, denetim ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye, ilçe genelindeki iş yerlerinden sağlık merkezlerine, ibadethanelerden çöp konteynerlerine kadar her yeri düzenli aralıklarla dezenfekte ederek, steril hale getiriyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, salgının yayılmasını engellemek ve halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. "Salgına karşı tedbiri asla elden bırakmayalım" diyen Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak ilk günden bu yana pandemi ile mücadeleyi kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Çalışma yelpazemizi de kontrollü sosyal hayata uygun şekilde genişlettik. Hemşehrilerimizin sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Belediye olarak yaptığımız bu tedbir çalışmaları önemli ama en önemlisi maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz verilmemelidir. Kurallara uyan tüm esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlere yeniden kavuşmak için elimizden gelen özeni gösterelim" ifadelerini kullandı.