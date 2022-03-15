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Toroslar’da sağlık kahramanları dualarla anıldı

Toroslar Belediyesi tarafından Korukent Mahallesinde Mersin’e kazandırılan Sağlık Kahramanları Parkında, korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları dualarla anıldı.

MERSİN 15.03.2022, 12:58
Toroslar’da sağlık kahramanları dualarla anıldı

Toroslar Belediyesi tarafından Korukent Mahallesinde Mersin’e kazandırılan Sağlık Kahramanları Parkında, korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları dualarla anıldı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramında sağlık ordusuna hediye ettiği park; pandeminin ikinci yıl dönümünde duygu dolu anlara sahne oldu. Başkan Yılmaz, koronavirüsten hayatını kaybeden 19 sağlık çalışanının kaidelerinin yer aldığı parka 2022 yılı itibariyle yaşamını yitiren 6 sağlık çalışanının daha kaidelerini yerleştirdiklerini ve büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.

Bir kadın ve bir erkek doktorun büstü ile 25 sağlık çalışanının kaidelerinin yer aldığı anıt parkta düzenlenen anma töreninde Başkan Yılmaz, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının aileleri, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Toroslar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hasan Dinçer, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı program; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Başkan Yılmaz, pandemi döneminde fedakarca çalışan ve bu uğurda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine karanfil vererek, başsağlığı diledi.

“Pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarıdır”

Başkan Yılmaz, anma programında yaptığı konuşmada, iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede bir ve beraber olduklarını vurgulayarak, “Bu süreçte sevdiklerimizi kaybettik. Hep beraber mücadele içindeydik. Bu mücadelenin kahramanları, salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarıdır” dedi.

Salgının dünya genelinde etkili olmaya başlamasıyla birlikte gerekli planlamalarını yaptıklarını ve adeta ilçede seferberlik ilan ettiklerini hatırlatan Yılmaz; “Covid-19 süreci başladığında nasıl ilerleyecek ve nasıl tedbirler alınacağı konusunda ekibimizle birlikte AR-GE çalışmalarımızı yaptık.’Önceliğimiz halkımızın sağlığı’ dedik. Belediye olarak kurum içinde ve ilçemizin her noktasında gerekli önlemlerimizi aldık. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız da fedakarca, kahramanca çalıştılar. Sağlık çalışanlarımız arasında kayıplarımız oldu. Biz onlara sağlık kahramanları diyoruz. Sağlık kahramanlarımıza ithafen bu parkımızın adını Sağlık Kahramanları Parkı olarak koyduk. Bu parkımız; milletimizin, devletimizin, toplumumuzun sağlık çalışanlarımıza olan minnettarlığının bir nişanesi olsun istedik. Geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramında bu parkımızın açılışını yaparak sağlık ordumuza hediye ettik. Bugün de korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Kendilerine, Türk milleti adına canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerinin acılarını dindirmek mümkün değil ama biz, ortak değerlerimizle, acılarımızla, mutluluklarımızla ve kahramanlarımızla varız” diye konuştu.

“Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız”

“Hepimiz biliyoruz ki, kahramanlar sadece hikayelerde olmaz. Bizler, sağlık çalışanlarımızın sabırla, fedakarlıkla verdikleri bu mücadeleye hep birlikte şahit olduk” diyen Yılmaz; “Kimisi sınır boylarında nöbet tutarak, kimisi cephenin en önünde savaşarak, kimisi okulunda öğrencilerine eğitim vererek, kimisi de hastanede, sahada ve özellikle Covid-19 sürecinde vatandaşlarımızın yanında olarak kahramanlık yapıyor. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından sağlık kahramanlarının ailelerine plaket takdim eden Yılmaz, “Bu anıt park, Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan tüm sağlık kahramanlarınındır” dedi.

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