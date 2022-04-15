Toroslar’da Ramazan’ın geleneksek eğlenceleri devam ediyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, “Nerede o eski Ramazanlar” sözü ile geçmişe özlem duyanlar için her gün farklı bir mahallede nostaljik ve eğlenceli etkinlikleri devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlenceleri, 7’den 70’e herkesin yoğun ilgisini görüyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan ayında binlerce kişiyle buluştuğu iftar sofralarının ardından Ramazan Panayırında da çocukların heyecanına ortak oluyor. Karagöz-Hacivat, meddah, sihirbaz gösterisi ve İbiş’e kadar birçok etkinliğin yer aldığı panayırda, büyükler, “Çocukluğumun Ramazan’ı böyleydi” ifadeleriyle geçmişi anımsarken, çocuklara ise gelecekte anlatacakları çok özel anlar yaşamaları sağlanıyor.

Toroslar Belediyesinin geleneksel Ramazan akşamlarının neşesi olan “Hayat Bayram Olsa” şarkısı ile 10’uncu Yıl Marşı da etkinlikte çocukların neşesine neşe katıyor.

Soğucak, Bekiralanı, Akbelen, Yusuf Kılıç, Mevlana, Sağlık ve Kurdali mahallelerinde yapılan iftar programlarında tüm hemşehrilerine seslenen Başkan Yılmaz, “Ramazan demek, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma demektir. Biz de bu güzelliği sizlerle paylaşmak üzere mahallelerimize geldik, sofralarımızı kurduk. El ele, gönül gönüle olalım, çocuklarımıza geleneksel Ramazan eğlencelerini yaşatalım istedik. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.