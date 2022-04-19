Toroslar’da Ramazan coşkusu sürüyor

Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesinde, ilçe genelinde her gün farklı bir mahallede düzenlediği Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın binlerce kişi ile bir araya geldiği iftar sofralarının ardından başlayan Karagöz-Hacivat, Meddah, sihirbaz gösterisi ve İbiş’e kadar birçok etkinliğin yer aldığı panayır ise Ramazan ayının manevi atmosferine ayrı bir anlam katıyor.

Çocukların kahkahalar ile izlediği etkinlikler, büyüklerden de tam not alıyor. İftar programında vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Yılmaz da çocuklarla yakından ilgilenerek onların doyasıya eğlendiği etkinliklerde de yerini alıyor.

Birbirinden farklı maskotların ve animasyonların da renk kattığı programlarda çocuklara öğretici bilgiler de aktarılıyor.

“Geleneksel değerlerimizi yaşatıyoruz”

Korukent, Toroslar ve Tozkoparan mahallelerinde yapılan iftar programlarında hemşehrileriyle buluşan Başkan Yılmaz; “Ramazan ayının manevi ruhunu hep birlikte hissettiğimiz bu etkinliklerde geleneksel değerlerimizi de yaşatmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

İftar programlarında sevgi, kardeşlik, dayanışma ve paylaşmanın önemine değinen Yılmaz; “Pandeminin ardından sizlerle iftar sofralarımızda kucaklaşmak, orucumuzu beraber açmak istedik. Sizler de programlarımıza teşrif ettiniz. İftarımızın ardından çocuklarımızı Ramazan eğlencelerimizle buluşturuyoruz. Onların yüzü gülünce biz de mutlu oluyoruz. Çocuklarımızın hatıralarında bir Hacivat-Karagöz, meddah bırakmak amacıyla bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Geleneksel değerlerimizi çocuklarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.