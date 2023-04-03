Toroslar’da park ve yeşil alanlara bahar bakımı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, park ve yeşil alanlarda bakım, yenileme ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çim biçme, ağaç budama ve sulama işlemlerinin yanı sıra deforme olan bank, kamelya ve çöp kovası periyodik olarak tamir ediliyor veya yenileriyle değiştiriliyor. Bu çerçevede, eskiyen ve yıpranan oyun grupları ise çocuklar için daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

“Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların dinlenme mekanı olan parklarda titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, yeşil alanların önemine dikkat çekti. Yılmaz, “Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de Toroslar Belediyesi olarak parklarımıza, yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlar sunmak. Yeşil alanlarımız, hepimize emanet. Hemşehrilerimizden de isteğimiz bu alanlara sahip çıkmalarıdır” dedi.