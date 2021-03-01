Toroslar’da online mevlit

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek olan Alperen Şahpaz için online mevlit okutuldu.

Mersin Toroslar Muhtarlar Derneği Başkanı ve Osmaniye Mahalle Muhtarı Cengiz Şahpaz’ın oğlu Alperen Şahpaz için online asker mevlidi yapıldı. Avustralya’da yaşayan askerin kuzeni Yasin Göngör’ün online bağlantı ile Kuran-ı Kerim okuduğu mevlide, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da katılarak gence hayırlı tezkereler diledi. Mevlid-i Şerifte, mesafelerin, gönüllerin bir olmasına engel olmadığına bir kez daha dikkat çekildi.

"Askerimizi dualarla uğurladık"

Başkan Yılmaz, online mevlidin ardından vatani görevini yapacak olan Şahpaz’a, Toroslar Belediyesi olarak hazırlattıkları asker setini takdim ederek, heyecanını yürekten paylaştıklarını belirtti. Askerlik vazifesinin en kutsal vatandaşlık görevi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Genç kardeşimiz Alperen’i vatani görevini yapmak üzere Toroslar’dan uğurluyoruz. Allah’ın izniyle sağ salim görevini yapıp dönmesini diliyorum. Allah tüm askerlerimizin yolunu bahtını açık eylesin" dedi.

Asker Şahpaz da kendisini bu mutlu gününde yalnız bırakmadığı için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.