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Toroslar’da okullar, yüz yüze eğitim öncesi temizleniyor

MERSİN'İN MERKEZ TOROSLAR İLÇE BELEDİYESİ, 12 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK OLAN YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDE BULUNAN OKULLARI KORONA VİRÜSE KARŞI TEMİZLEYEREK DEZENFEKTE EDİYOR.

MERSİN 07.10.2020, 16:19
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Toroslar’da okullar, yüz yüze eğitim öncesi temizleniyor

Mersin’in merkez Toroslar ilçe Belediyesi, 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde ilçe genelinde bulunan okulları korona virüse karşı temizleyerek dezenfekte ediyor.

Ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin ardından 2, 3, 4’üncü sınıflar ile 8 ve 12’inci sınıflar da yüz yüze eğitim görmeye başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 12 Ekim Pazartesi günü tüm Türkiye’de öğrenciler için ilk ders zili çalacak. Toroslar’da da eğitime başlayacak öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim alabilmeleri adına Toroslar Belediyesi, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. Belediye, ilçedeki tüm eğitim kurumlarının bahçelerini mekanik süpürme ve yıkama araçlarıyla temizleyerek steril hale getiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, süpürme ve yıkama işlemenin yanı sıra, öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas ettiği sınıf, koridor, tuvalet, lavabo ve kapı kolları gibi tüm alanların dezenfekte işlemini de titizlikte gerçekleştiriyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’da eğitim gören öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortamda ders başı yapabilmeleri için bütün önlemleri aldıklarını kaydederek, "Yeni eğitim ve öğretim dönemine başlayan tüm çocuklarımıza ve gençlerimize başarılar dilerim. Maalesef öğrencilerimiz pandemi nedeniyle okullarından uzun süre uzak kaldı. Çocuklarımız, alınan karar ile kademeli olarak yüz yüze eğitimlerine başlayacak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığını korumak adına temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek. Ancak çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini istiyoruz. Bu süreci kurallara uyarak hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

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