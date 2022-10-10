Toroslar’da mahallelerin içme suyu kapasitesi artıyor

Mersin Bükşehir Belediyesince, Toroslar ilçesinde bulunan 10 mahallede, yaz aylarında yoğun nüfus ve aşırı kullanım nedeniyle zaman zaman yetersiz kalan içme suyu kapasitesini artıracak çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesi Gözne, Ayvagediği, Bekiralanı, Darısekisi, Kepirli, Hangediği, Güzelyayla, Başkaya, Musalı ve Sarnıç mahallelerinde yaz aylarında artan yoğun nüfus nedeniyle zaman zaman yaşanan içme suyu yetersizliğine son verecek çalışmalara büyük bir hızla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla, yaz aylarında bölgeyi yayla olarak kullanan vatandaşların yaşadığı yetersiz içme suyu sorunu da son bulmuş olacak.

MESKİ’nin çalışması çerçevesinde Toroslar ilçesinin yayla kesimlerine yapılan 2 bin metreküplük içme suyu deposunun ardından, 5 bin metreküplük içme suyu deposu yapılarak bölgeye kazandırılacak. Cehennem Deresinde bulunan 2 bin metreküplük içme suyu depo hatlarının, 5 bin metreküplük içme suyu depo hattına bağlantısıyla birlikte, elektrik ve otomasyon işleri yapılacak. İmalatı tamamlanan 2 bin metreküplük içme suyu deposu ile 3 adet 500 metreküplük içme suyu depolarının girişlerinde bulunan vana odası, debimetre odası ve montaj imalatlarının da yapılması planlanıyor.