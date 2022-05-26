banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Erbakan’dan kritik ‘DSÖ’ uyarısı
Erbakan’dan kritik ‘DSÖ’ uyarısı
Hurdacılara
Hurdacılara "çekçek" operasyonu
Zeki Triko icradan satıldı!
Zeki Triko icradan satıldı!
Asgari ücrete büyük zam
Asgari ücrete büyük zam

Toroslar’da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası heyecanı sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ’Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası’ heyecanı sürüyor.

MERSİN 26.05.2022, 13:14
Toroslar’da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası heyecanı sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ’Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası’ heyecanı sürüyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde başlatılan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda finali oynanacak olan turnuvada, 26 kırsal mahalle ve 6 merkez mahalle olmak üzere 32 takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Turnuva, Ayvagediği ile Kavaklıpınar ve Mithat Toroğlu ile Toroslar Mahalleleri arasında, Koray Aydın Stadı’nda oynanan açılış maçı ile başladı. Turnuvanın diğer müsabakaları ise Toroslar Belediyesinin Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi, Güneykent Mahallesi’ndeki Anafartalar Spor Kompleksi ile Korukent Mahallesi’ndeki Bilge Kağan Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor.

6 grupta mücadele eden kırsal mahallelerin şampiyonu ile merkez mahallelerin şampiyonu finalde ’süper kupa maçı’ yapacak. 40’ar dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakalarda, TFF futbol talimatları ve turnuva tüzüğü geçerli olurken, sporseverler, turnuvanın fikstürünü Toroslar Belediyesinin ’toroslar-bld.gov.tr’ internet adresinden takip edebilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuvaya her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımın olduğunu söyleyerek, tüm takımlara başarılar diledi. Yılmaz, "Heyecanla devam eden bu turnuva, Toroslarımız tarafından benimsenmiş bir etkinliğimizdir. Amacımız, gençlerimizin, hemşehrilerimizin kaynaşmasının ve birbirini tanımasının yanı sıra spora katkı sağlayabilmek ve fair-play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Neticede bir takım şampiyon olacak ama birliğimiz, beraberliğimiz ve Toroslarımız kazanacak” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
24°
açık