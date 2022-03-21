Toroslar’da ’Kuvayi Milliye Mersin’ tiyatro oyunu sahnelendi

Mersin Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahnelediği “Kuvayı Milliye Mersin” adlı tiyatro oyunu ile Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünü taçlandırdı.

Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından "KuvayıMilliye Mersin" adlı tiyatro oyunu, sahnelendi. Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz’un yönettiği tiyatro oyununda oyuncular, “Nefesim memleket kokar, nefes alırım, ciğerlerim memleket dolar” mesajını vererek sahneledikleri oyunda izleyenleri adeta tarihte yolculuk yaptırdı. Görsel ses ve efektlerle renklenen tiyatro oyununda duygu dolu anlar yaşandı. Çanakkale Zaferi’nin hangi zorluklarla kazanıldığını, Türk milletinin kahramanlığını tiyatro oyunu ile anlatan ekip, yüksek performansıyla alkış aldı.

Türk milletinin birlik ve beraberliğine vurgu yapan İlçe Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz,”Çanakkale, bizim gururumuzdur. Tüm dünyaya ’Çanakkale geçilmez’ dedirten, düşmanın bile saygı gösterdiği kahramanlık destanıdır.Çanakkale her türlük yokluk ve sıkıntıda, üç kıtada savaşmış bir milletin var olma mücadelesidir. Çanakkale, Mustafa Kemal’dir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı’na yarbay olarak başlamış ve kahramanca yaptığı mücadele neticesinde albaylık rütbesini almıştır. 250 kilo mermiyi tek başına sırtında taşıyan ve bu şekilde İngiliz gemisini batıran Seyit Onbaşı’dır Çanakkale. Türkiye Cumhuriyeti’ni hep beraber kurduğumuz ve bugünlere geldiğimiz destandır. Bugün bizler, bağımsız ve hür yaşayabiliyorsak, bu kahramanlarımızın verdiği mücadele sayesindedir. Çok şükür ki milletimiz, her türlü sıkıntıda kahramanlar çıkarıyor. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Biliyoruz ki bugün yine aynı durum olsa biz yine aynı şevk ve heyecanla ortaya çıkarız ve vatanımız için elimizden geleni yaparız.” diye konuştu.

Tiyatro oyununun ardından sanatçılara ve oyunculara çiçek verildi.