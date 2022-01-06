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Toroslar’da ’kurtuluş coşkusu’ dolu dolu yaşandı

Toroslar Belediyesince, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, kurtuluş coşkusu dolu dolu yaşandı.

MERSİN 06.01.2022, 13:28
Toroslar’da ’kurtuluş coşkusu’ dolu dolu yaşandı

Toroslar Belediyesince, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, kurtuluş coşkusu dolu dolu yaşandı.

Kutlamalar kapsamında, 4 Mayıs 1919’da işgaliciler tarafından şehit edilen Kuvayi Milliye şehidi Ümmü Erdem ile işgal zamanında gazi olan Ümmühan Gün, Çavuşlu Mezarlığındaki kabirleri başında dualarla yad edildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, kent tarihini ve kültürel mirası gün yüzüne çıkaran projelerinden bir olan Kuvayi Milliye Karargahı da Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde düzenlenen törenle açıldı. Buluklu Mahallesi’nde, milli mücadele çalışmalarına karargahlık etmiş, iki kattan oluşan eski konak restore edilerek, milli mücadelenin destansı hikayesinin yaşayan örneği oldu. Şehit ve gazilerin anısı bir araya getirildi. Fotoğraflar, belgeler ve etnografik eserlerle donatılan bina, geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü görevi görecek.

Kurtuluş coşkusu caddelere sığmadı

Kurtuluş günü etkinlikleri, Geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşü ile doruğa çıktı. Binlerce Mersinli, yürüyüşte yerini alarak tüm Türkiye’ye bağımsızlık aşkını ve Mersin sevdasını gösterdi. Toroslar Belediye binası önünden başlayarak Kuvayi Milliye Caddesi, Hastane Caddesi, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergahından Cumhuriyet Meydanına kadar süren yürüyüşte Mersinliler, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı. Kırımızı beyaza bürünen korteji izleyen çevredeki vatandaşlar ve esnaflar da alkışlarıyla destek verdi.

Yunus Emre Kültür Merkezi marşlarla inledi

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bando Takımının, 3 Ocak Kurtuluş Günü dolayısıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sergilediği gösteri de yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Bando Takımı, performansıyla, marşlarla milli duyguları en güzel şekilde yansıttı.

3 Ocak Şiir Yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

Toroslar Belediyesi’nin, Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği, ’3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu’ konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Başkan Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından dereceye giren şairlere Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altının verildiği yarışmada jüri üyelerine de Başkan Yılmaz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Özellikle yeni nesle tarih şuurunu unutturmamak amacıyla Kurtuluş Günü etkinliklerini önemsediklerini belirten Başkan Yılmaz, “Binlerce Mersinli hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz 3 Ocak Zafer Yürüyüşümüz ve etkinliklerimiz, bir cümleyle anlatılabilecek bir organizasyon değil. Bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatan yapan atalarımızın anısına sahip çıkmak anlamında birlik ve beraberliğimizin en güzel fotoğraf karesini verdiğimiz bir organizasyondur” dedi.

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