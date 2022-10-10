Toroslarda kent mobilyaları belediye atölyesinden

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, kendi atölyelerinde ürettiği bank, piknik masası, kamelya ve çöp kovası gibi kent mobilyalarıyla ilçeye daha modern ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

Toroslar Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan demir, boyahane, marangoz ve kaynak atölyelerinde belediye personeli tarafından titizlikle üretilen malzemeler, ilçedeki park ve yeşil alanlar ile ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Atölyelerde, basketbol ve futbol sahaları, engelli rampası ile mülkiyeti belediyeye ait olan muhtarlıkların çatı onarımları ve bakımları da yapılıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kendi öz kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullandıklarını kaydederek; “İlçemizde ihtiyaç duyulan alanlara yerleştirdiğimiz kent mobilyalarının üretimini yaparak önemli oranda tasarruf sağlıyoruz. Ürettikçe güçlenen bir Toroslar oluşturduk. Üretim, ülkenin ve dünyanın geleceğinde önemli bir yere sahip. Kendi atölyelerimizde üretim yapmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak bizim için en büyük mutluluk. İlçemizin bir parçası olan kent mobilyalarını da atölyelerimizde üreterek ihtiyaçları anında gideriyoruz. Böylelikle ilçemize değer katıyoruz" dedi.